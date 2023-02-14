Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde görevlendirilen Muş Valisi İlker Gündüzöz koordinesinde yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Muş Valiliği koordinesinde görev alan Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı arama kurtarma ekibince Nurhak ilçesinde yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda yıkılan ahır enkazında kalan 15 küçükbaş hayvan canlı olarak kurtarıldı. Oğlakları kucaklarına alarak seven ekipler büyük mutluluk yaşadı.

Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde yapılan arama kurtarma çalışmalarında yıkılan ahır enkazında kalan 15 küçükbaş hayvan canlı olarak kurtarıldı.

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