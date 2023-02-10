Kahramanmaraş’ta 113 saatin ardından Nur Bayraktar adlı kadın enkazdan kurtarıldı. Enkazın yüksek olması nedeniyle vinç yardımıyla indirilen kadın, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kahramanmaraş’ta 113 saatin ardından Nur Bayraktar adlı kadın enkazdan kurtarıldı. Enkazın yüksek olması nedeniyle vinç yardımıyla indirilen kadın, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından en kazlardaki arama çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Kahramanmaraş merkez de bulunan Sabır Apartmanı’nda çalışmalar devam ederken, 8 saatlik çalışmanın ardından 113. saatte Suriye uyruklu Nur Bayraktar adlı kadın sağ olarak kurtarıldı. Enkazın yüksek olması nedeniyle vinç yardımıyla aşağıya indirildi. Aşağıya indirilen kadın sağlık ekiplerine teslim edildi.