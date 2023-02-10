Hatay’da deprem sonrasında enkaz altında kalan Azra Habip isimli genç kadın, 110 saat sonra İstanbul Esenyurt Belediyesi Arama Kurtarma Ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Hatay’da deprem sonrasında enkaz altında kalan Azra Habip isimli genç kadın, 110 saat sonra İstanbul Esenyurt Belediyesi Arama Kurtarma Ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yıkılan binalar arasında yer alan Hatay Defne ilçesi Elektrik Mahallesi Turunç Apartmanı’nda enkaz altında mahsur kalan Azra Habip isimli genç kadın, İstanbul Esenyurt Belediyesi Arama Kurtarma Ekiplerinin çalışmasıyla 110 saatin ardından kurtarıldı. Yakınları mutluluk gözyaşı dökerken Habip hastaneye kaldırıldı. Çevredeki vatandaşların kadının kurtarılmasıyla ekipleri alkışlayarak moral verdi.
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