Kahramanmaraş’ta 248 saat enkaz altından kurtarılan 17 yaşındaki Aleyna Dönmez, ambulans uçakla Ankara’ya getirildi. Dönmez’in tedavisine Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesinde devam edilecek.

Deprem için yardıma geldiğini ileri süren bir kişinin çantasında 1 kilo 940 gram uyuşturucu çıktı

Deprem için yardıma geldiğini ileri süren bir kişinin çantasında 1 kilo 940 gram uyuşturucu çıktı

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