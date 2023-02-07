Kahramanmaraş merkezli depremin büyük hasara yol açtığı Adıyaman’a gelen Trabzon AFAD ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri çok sayıda depremzedeyi enkaz altından çıkarırken, ekiplerin kameralarına yansıyan o anlar duygulandırdı.

Kahramanmaraş merkezli depremin büyük hasara yol açtığı Adıyaman’a gelen Trabzon AFAD ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri çok sayıda depremzedeyi enkaz altından çıkarırken, ekiplerin kameralarına yansıyan o anlar duygulandırdı.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7, Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki depremler ciddi hasara neden oldu. Deprem sonrasında Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Hatay, Adana, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Osmaniye’de büyük yıkım meydana geldi. Deprem sonrası yurt genelinde olduğu gibi Trabzon’dan deprem bölgesine gelen AFAD ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri arama kurtarma çalışmalarına başladı. Ekipler il merkezindeki çöken binaların enkazlarında çok sayıda depremzedeyi enkaz altından çıkartarak çalışmalara destek verdi. Arama kurtarma çalışmalarında ekiplerin kameralarına yansıyan o anlar duygulandırdı.