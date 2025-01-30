Hatay’da asrın felaketinde enkazdan 4. günde kurtarılan ve söyledikleriyle depremin acısını hafifleten Ahmet Erol Yılmaz, enkaz altında yaşadıklarını anlattı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı kentlerden Hatay’da yaklaşık 25 bine yakın insan vefat etmiş ve binlerce yapı yerle bir olmuştu. İskenderun ilçesi Şehit Polis Murat Kaya Caddesi’ndeki iş hanında depreme yakalanan 45 yaşındaki Ahmet Erol Yılmaz, enkaz altından ekiplerin çalışmasıyla kurtarılmıştı. Yılmaz’ın arama kurtarma ekipleriyle yaşadıkları diyalog depremin acısını unutturmuş ve herkes tarafından tanınan ’Ahmet ağabey’ olmuştu. Yaşadığı diyalogla Türkiye’yi gülümseten Ahmet ağabey, enkaz altında yaşadıklarını anlattı.

"Enkaz altında yaşayıp yaşamadığımı merak eden bir arkadaşın devamlı kontrol etmek için ismimi söylemesinden artık gına gelmişti, devamlı ismimi söylemesinden dolayı artık küfür ettim"

Depremin ikinci yılında enkaz altındaki diyaloğuyla depremin acısını unutturan 45 yaşındaki Ahmet Erol Yılmaz, "İskenderun’da bulunan en eski iş hanı olan Büyükçarşı iş hanında yakalandım depreme, 4 gün sonra enkazından çıkarıldım. Enkaz altında yaşayıp yaşamadığımı merak eden bir arkadaşın devamlı kontrol etmek için ismimi söylemesinden artık gına gelmişti, devamlı ismini söylemesinden dolayı artık küfür ettim. Küfürde bulundum, milletin de hoşuna gitti. Ayak parmaklarım yok, yara ve protez var bir yanda üç yerden darbe aldım, bayağı bir sıkıntıya girdim, daha da devam ediyor bu sıkıntım. Çalışmıyorum da şu an, bu şekilde tedavim devam ediyor” dedi.

"Ben oturup hiç kıpırdamadım, kıpırdamış olsaydım paramparça olurdum ve o şekilde kurtardım kendimi“

Deprem anında yaşadıklarını ve enkaz altındaki zorlu süreci anlatan Yılmaz, “Deprem olduğunda ben oturuyordum, orta tarafta. Susamıştım, su içmeye kalktım. Su içmeden önce dedim sigarayı yaktım, deprem başladı. Ben oturup hiç kıpırdamadım, kıpırdamış olsaydım paramparça olurdum ve o şekilde kurtardım kendimi. Deprem oldu, bina çöktü. Bina çöktükten sonra işte kendimi videoya çekmiştim. Ondan sonra da olduğum yerde uzanıyorum. Ayağım da enkazın altında kalmıştı, ekipler ne zaman geldi onu hiç hatırlamıyorum yani saat ve süreç olarak öyle devam etti. Enkazdan sadece dört gün sonra çıkarıldığımı biliyorum. Enkaz altında susuzluk ve yemek olmadığından çok kötü oldum" ifadelerini kullandı.