Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerde iki kişiye mezar olan iş merkezinin enkazında esnaflardan bazıları ürünlerini kurtarmaya çalışırken, bazıları da hasar görmeyen dükkanlarında ticari hayatını sürdürüyor.

Kahramanmaraş’ta kuyumcular sitesi olarak bilinen 30 yıllık iş merkezi, depremde yıkıldı. Enkaz altında kalan gece bekçisi ve bir kuyumcu da hayatını kaybetti. Yıkılan iş merkezinin enkazını kaldırma sırasında bazı esnaflar, molozların arasından ürünlerini kurtarmaya çalıştı. Ticari faaliyetlerini sürdüren esnafların bir çoğu da, hasar almayan yapılarda yer alan iş yerlerinde çalışmaya devam ediyor.

Kuyumcular sitesi yöneticisi Metin Ağyar, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, depremde binanın 10 saniyede yıkıldığını kaydederek, enkazda kalan gece bekçisi ve bir kuyumcunun hayatını kaybettiğini söyledi.

"Bildiğimiz kadarıyla 10 saniyede yıkılmış"

Yıkılan iş merkezinin yaklaşık 30 senelik olduğunu belirten Ağyar, "Bu bina 30 senelikti ama kendinden önce yapılan döngel sitesi 50 yıllık bina yıkılmadı burası yıkıldı. Enkazda yol seviyesindeki mağazacı arkadaşlar giyimci olduklarından dolayı depoları vardı. Eşyaları var onları çıkartmaya çalışıyorlar. Depoda olunca paketli mallarını alabiliyorlar. Mecburen ne kurtarırsa o kar. Aşırı derecede demiri var ama beton kalitesi yok olduğundan dolayı bildiğimiz kadarıyla 10 saniyede yıkılmış" dedi.

"Ne kurtarırsak kâr şu anda"

İş merkezinde giyim üzerine dükkanının olduğunu ifade eden İhsan Aktaş, "Depremde yıkılan yerden mallarımızı ürünlerimizi alıyoruz. Çıkan ürünlerimiz ıslanmış yağmur altında kalmış almaya çalışıyoruz. Ürünlerimizi alıp dükkanların önüne tezgah açmayı düşünüyoruz. Ne kurtarırsak kâr şu anda" şeklinde konuştu.

"Buraya gelenler hep gönüllü insanlar"

Tarihi kapalı çarşıda esnaflık yapan Durmuş Kara ise "Şu anda eski işler yok. Onca insanımızı kaybettik. Onca insanımız şehir dışına gitti. Buraya gelenler hep gönüllü insanlar. Askeri, polisi, hemşiresi, doktoru onların şuanda ufak tefek faydası oluyor. Biz de bu çarşıyı depremden bir ay sonra açtık. Çünkü bir çok iş yeri çöktü. Bizde en azından geliyoruz bekliyoruz. Sonuçta buralar kira yani kolay değil o kadar parayı kazanmak. Elimizden geldiğince de çarşımızı ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. En azından burada bekliyoruz ki bir yandan vakit geçiriyoruz. Bir yandan da ne satarsak o kar diyoruz" şeklinde konuştu.