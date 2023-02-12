10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Isparta Belediyesi arama kurtarma ekipleri, günlerdir enkaz altında mahsur kalan kediyi canlı olarak kurtardı. Kurtarılan kedi sahibine teslim edildi.

8 aylıkken 17 Ağustos’u, 24 yaşında ise Kahramanmaraş depremlerini yaşadı

8 aylıkken 17 Ağustos’u, 24 yaşında ise Kahramanmaraş depremlerini yaşadı

Kahramanmaraş’ta depremde enkaz altında kalan kedi, Isparta Belediyesi arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

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