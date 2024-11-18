Malatya’da ağır hasarlı 4 katlı bina, kontrollü yıkım sırasında kepçenin hamleleriyle tamamen yıkılırken kepçe operatörü enkaz altında kaldı. Enkaz altında kalan ve ilk temasın kurulduğu kepçe operatörünü kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Olay, Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Seyran Mahallesi Seyran sokakta meydana geldi. İddiaya göre, depremlerde ağır hasar alan 4 katlı bir bina, kontrollü yıkım sırasında kepçenin hamleleriyle tamamen yıkıldı. Yıkımı yapan kepçe ve operatörü ise enkaz altına kaldı.

İlk temasın kurulduğu kepçe operatörünü kurtarma çalışmaları devam ediyor

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık, itfaiye, AFAD ve Umke ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken arama-kurtarma ekipleri ise enkaz altında kalan kepçe operatörü Hamza Ç.’yi enkaz altından çıkarmaya çalışıyor. Ekiplerin ilk teması kurduğu kepçe operatörünün bilincinin açık olduğu ve kurtarılmayı beklediği öğrenildi.

Olay yerindeki çalışmalar yoğun yağışa rağmen aralıksız sürüyor.