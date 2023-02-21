Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan Gaziantep’in Nurdağı ilçesi kırsal Bademli Mahallesi’ndeki 3 katlı evin ahırında bulunan 9 kuzu, mahsur kaldıkları enkazdan 11 gün sonra kurtarıldı. Kurtarılan kuzuların sahibi Mahmut Aksu, “Bu enkazda annemi ve ablamı kaybettim ama kuzularımın kurtarıldığı an çok duygusaldı, anlatılmaz yani” dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan Gaziantep’in Nurdağı ilçesi kırsal Bademli Mahallesi’ndeki 3 katlı evin ahırında bulunan 9 kuzu, mahsur kaldıkları enkazdan 11 gün sonra kurtarıldı. Kurtarılan kuzuların sahibi Mahmut Aksu, “Bu enkazda annemi ve ablamı kaybettim ama kuzularımın kurtarıldığı an çok duygusaldı, anlatılmaz yani” dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok yıkıma yol açtığı yerlerden biri de Gaziantep’in Nurdağı ilçesi oldu. Pazarcık merkezli 7.7’lik ilk depremde yıkılan Nurdağı ilçesi Bademli Mahallesi’ndeki Mahmut Aksu’ya ait ev de yıkıldı. Yıkılan evin enkazı altında kalan Mahmut Aksu, eşi ve babası kurtarılırken, annesi ve ablası ise hayatını kaybetti. Aynı enkazın altındaki ahırda mahsur kalan onlarca koyun ile kuzu da telef olurken, depremden 11 gün sonra 9 kuzu enkaz altından iş makineleri yardımıyla canlı olarak kurtarıldı.

“Annemi ve ablamı depremde kaybettik”

O gece yaşadıklarını anlatan Mahmut Aksu, “Evimiz 3 katlıydı. Sallantıyla beraber biz yerimizden kımıldayamadan ev yıkıldı. Beni ve eşimi enkazdan 6 saat sonra çıkardılar. Babam, annem ve ablam diğer odada uyuyordu. Annem ve ablamı maalesef kaybettik, babamı ise 30 saat sonra enkaz altından çıkardık” dedi.

“9 kuzuyu 11 gün sonra kurtardık”

Depremden 11 gün sonra en alt kattaki ahırda bulunan ve enkaz altında kalan 9 kuzunun kurtarıldığını belirten Aksu, “Evin çökmesiyle beraber alttaki ahırda bulunan koyun ve kuzular da enkaz altında kaldı. Enkaz altında kalan çoğu hayvan telef oldu ama 9 kuzuyu 11 gün sonra kurtardık. Onun sevinci bambaşka bir şey. Yani 11 gün sonra buradan ufak ufak kuzular çıktı. 20 koyunu daha önce kurtarmıştım ama 30 koyunum gitti. 50 tane kuzum gitti derken 11 gün sonra 9 kuzum canlı çıktı” ifadelerini kullandı.

“O an çok duygusaldı, anlatılmaz yani"

Kuzuların kurtarılma hikayesini de anlatan Aksu, “Enkaz altında bir ses gelmiş. Ağabeyim de sesi duyunca ışık tutmuş ve bakmış ki parlayan gözler görmüş. Durum fark edilince o sırada köyde çalışma yapan Gaziantep Su ve Kanalizasyon (GASKİ) ekiplerinin kepçesinden yardım istenmiş. Kepçe de gelerek bir noktan alan açmış. Sonrasında ise yol açılınca o alana getirilen koyunların melemesiyle kuzular da dışarı çıkıyor. Kuzuların durumu şu an iyi. Kimisinin annesi gitti ama kimisi de annesine kavuştu. O an çok duygusaldı, anlatılmaz yani” şeklinde konuştu.

“Kuzular kurtarıldığı için çok seviniyorum”

Çok sevdiği kuzuların kurtarılması nedeniyle çok mutlu olduğunu söyleyen Mahmut Aksu’nun 9 yaşındaki yeğeni Yaşar Aksu, “Kuzular kurtarıldığı için çok seviniyorum. 11 gün sonra kurtarıldılar. Ses gelmiyordu, öldü zannettim ben de. Sonra ışık tuttuk ve parlak bir şey gördük. Sonrasında da kepçeyle kazdık ve çıkardık. Kuzularımı çok seviyorum. Enkazdan kurtarıldıktan sonra annelerine emzirdim” diye konuştu.