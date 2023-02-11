Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremlerde göçük altında kalan 2 kız kardeşin kurtarıldığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremlerde göçük altında kalan 2 kız kardeşin kurtarıldığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde Deprem enkazı altından 28 saat sonra 2 kardeş 15 yaşındaki Hayrunisagül ile 10 yaşındaki Zeynep Aygün adlı kız kardeşlerin enkaz altından kurtarıldığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

Jandarma personeli ve güvenlik korucuları depremzedelere umut oluyor Jandarma personeli ve güvenlik korucuları depremzedelere umut oluyor

Kurtarma ekiplerinin yıkılan binan beton enkazın altında kalan 2 kız kardeş uzun çalışmalarının ardından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.