Diyarbakır’da yaklaşık 5 buçuk yıldır rehber öğretmeni olarak görev yapan Merve Görüş’ün kaldığı ev, meydana gelen deprem felaketinde yıkıldı. Yıkımın ardından enkaz altında kalan Merve Görüş, arama kurtarma çalışmalarında ölü bulundu. DNA testleriyle kimliği tespit edilen 29 yaşındaki genç öğretmenin cenazesini babası Tevfik Görüş teslim aldı. Diyarbakır’ın Eğil ilçesindeki Alparslan Anadolu Lisesi’nde rehber öğretmeni olarak görev yapan Merve Görüş’ün cenazesi memleketi Bolu’ya getirildi. Genç öğretmenin cenazesi, Alpagut Cami’de kılınan cenaze namazının ardından Alpagut Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.