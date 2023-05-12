Çocuklarını kucağına alarak uzun süre sevip okşayan anne, büyük mutluluk yaşadı. Kahramanmaraş merkezli depremlerde binlerce insan hayatını kaybederken, çok sayıda vatandaş da enkaz altında kaldı. Hatay'da yaşayan Seher Güzel de depremde çocuklarını yıkılan evlerinin enkazında dünyaya getirdi. Ekipler tarafından enkazdan çıkarılan Seher Güzel Hatay'da tedavi altına alınırken, bebekleri ise Mersin Şehir Hastanesine getirildi. 96 gündür çocuklarını arayan anne, Mersin'den gelen haberle sevindi. Bebeklerinin Davultepe Çocuk Evleri Sitesi'nde olduğunu öğrenen anne, dün Mersin'e gelerek DNA testi yaptırdı. Yapılan test sonucunda aileye ait olduğu belirlenen bebekler, bugün teslim edildi. 96 gün sonra çocuklarını kucağına almanın mutluluğunu yaşayan anne, uzun süre bebeklerini sevdi.

Çocuklarına kavuşma anını anlatan anne Seher Güzel, Hatay Antakya'da yaşadığını ve deprem sırasında evde olduğunu söyledi. Depremin olduğu saatlerde uyanık olduğunu belirten Güzel, "Evimiz bir anda yıkıldı. Doğum yapmışım. O anları hiç hatırlamıyorum. Sancılandığım aklımda ama nasıl doğum yaptığımı kesinlikle bilmiyorum. Çünkü kafama darbe yemiştim. 7 yaşında bir kızım vardı, onu aldığım sırada doğumun başladığını düşünüyorum. Ondan sonra ambulans beni hastaneye götürmüş, çocuklarımı da buraya getirmişler. Ben tedavimin ardından çocuklarımın nerede olduğunu öğrenmeye çalıştım ve Mersin'de buldum. Sonra buraya gelerek DNA testi yaptırdık" diye konuştu.

Çocuklarının hasretinin çok büyük olduğunu vurgulayan Güzel, "96 gün sonra çocuklarıma kavuştum. Evlat hasreti çok zordu. Bu süreci yanımda olan çocuklarımla ikiz bebeklerimin acısını gidermeye çalıştık. Çocuklarıma kavuştuğum için çok mutluyum. Rabbime şükürler olsun ki bizi onlara kavuşturdu. Devletimizden Allah razı olsun, onlara çok iyi bakmışlar. Şimdi çocuklarımla birlikte Hatay'a döneceğiz. Biz memleketimizi bırakmadık, bırakmayacağız. Orada yaşayacağız. Umutlarımız, hayallerimiz bitmedi" ifadelerini kullandı.

Davultepe Çocuk Evleri Sitesi Müdürü Selman Fidan ise 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinden dolayı binlerce vatandaşın hayatını kaybettiğini hatırlatarak, "Binlerce vatandaşımız ise enkaz altında kaldı. Bu enkaz altında kalanlardan bazıları da maalesef çocuklardı. Mersin'e de çok sayıda çocuk ve bebek geldi. Biz ilk günden itibaren bu çocuklarımızı takip edip, tedavilerinin ardından devlet koruması altına aldık. Bundan sonra da DNA ile ailesini tespit ettiğimiz çocukları ailelerine teslim ettik. Bugün de enkazda doğan Öykü ve Ömür'ü ailesine kavuşturduk. Bundan dolayı da çok mutluyuz" şeklinde konuştu.