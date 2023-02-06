Erzurum AFAD ve İl Emniyet Müdürlüğü PAK ekipleri, Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremden etkilenen çevre illere intikal etti. Erzurum’dan bölgeye giden ekipler, Hatay ve Malatya’da 9 kişiyi enkazdan sağ olarak kurtardı.

Erzurum AFAD ve İl Emniyet Müdürlüğü PAK ekipleri, Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremden etkilenen çevre illere intikal etti. Erzurum’dan bölgeye giden ekipler, Hatay ve Malatya’da 9 kişiyi enkazdan sağ olarak kurtardı.

Enkaz altında canla başla çalışan ekiplerden yüreklere su serpecek haberler gelmeye devam ediyor. Erzurum’dan Hatay ve Malatya’ya giden AFAD ekiplerince 4, PAK ekiplerince ise 5 vatandaş enkazdan sağ olarak kurtarıldı. Ekiplerin deprem bölgesindeki çalışmalarına aralıksız devam ettiği belirtildi.