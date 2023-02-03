Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinin en yoğun meydanında, kalabalığın ortasında eniştesini silahla yaralayan kayınbirader tutuklandı.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinin en yoğun meydanında, kalabalığın ortasında eniştesini silahla yaralayan kayınbirader tutuklandı.

İddiaya göre, Süleymanpaşa şehir merkezinde bulunan Hükümet Caddesi’nde vatandaşların pazara geldiği alanda, kayınbirader ile ailenin damadı arasında önceden oluşan husumet sonrasında ikilinin caddenin başında karşılaşması sonucu İ.O., yanındaki silah ile eniştesi C.D.’ye ateş ederek yaralamıştı. Enişte C.D. hastanede tedavi altına alınırken, kayınbirader İ.O. ise emniyetteki sorgulamasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.