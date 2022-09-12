Samsun’da babasıyla tartışan eniştesini sırtından bıçaklayarak ağır yaralayan kayınbirader çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun’da babasıyla tartışan eniştesini sırtından bıçaklayarak ağır yaralayan kayınbirader çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun’un İlkadım İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi’nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y.P.(32) babasıyla tartıştı için eniştesi M.A.G.’ye (39) bıçakla saldırarak sırtından ve kolundan yaraladı. Yaralı enişte kendi aracıyla Gazi Devlet Hastanesine giderek burada tedavi altına alındı. M.A.G.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Eniştesini bıçaklayan kayınbirader M.Y.P. ise İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen M.Y.P., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.