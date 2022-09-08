Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (VASKİ), Edremit ilçesine bağlı Enginsu Mahallesi’nin 30 yıllık içme suyu sorununu çözdü.

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (VASKİ), Edremit ilçesine bağlı Enginsu Mahallesi’nin 30 yıllık içme suyu sorununu çözdü.

VASKİ, vatandaşların içme suyu ihtiyacını kesintisiz ve sürekli olarak sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Plan Proje ve Yatırım İnşaat Dairesi Başkanlığı, Edremit ilçesine bağlı Enginsu Mahallesi’nde yıllardır kronikleşen içme suyu sorununu çözmek için kısa bir süre önce çalışma başlatmıştı. Mevcut içme suyu kaynaklarının iyileştirilmesi ve vatandaşlara kesintisiz, sağlıklı içme suyunun ulaştırılması için VASKİ ekipleri, Gürpınar ilçesindeki Bejingir su kaynağından alınan 2000’lik içme suyu isale hattındaki branşmandan çıkış yaparak Enginsu Mahallesi’ne 4 bin 200 metrelik yeni içme suyu hattı çekti. Yapılan çalışma ile birlikte mahalledeki 30 yıllık içme suyu sorunu tamamen çözülmüş oldu.

Mahalleli sevinçle karşıladı

Enginsu Mahallesi Muhtarı Ahmet İgit, kuraklıktan dolayı yaz aylarında mahallelerinde yıllardır içme suyu sıkıntısı yaşadıklarını kaydederek, sorunu VASKİ Genel Müdürlüğüne bildirdiklerini söyledi. VASKİ Genel Müdürlüğünün çalışmasıyla birlikte içme suyu sorunlarının çözüldüğünü ve içme suyuna kavuştuklarını aktaran Muhtar İgit, sözlerini şöyle sürdürdü:

“30 yıldır mahallemizde yaz aylarında içme suyu sıkıntısı yaşanıyordu. Mahallemizdeki 10 haneye su ulaşırken, 90 hane içme suyu sıkıntısı yaşıyordu. 52 yaşımdayım daha önce böyle bir hizmetle karşılaşmadım. Çalışmalardan dolayı Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı’ya, VASKİ Genel Müdürümüze ve tüm ekibine teşekkür ediyorum. İçme suyu sorunumuz çözüldü" dedi.

Mahalle sakinlerinden Bahattin İgit ise içme suyu sorunun çözülmesinden dolayı mutlu olduklarını kaydederek, “Uzun zamandır mahallemiz özellikle yaz aylarında içme suyu sıkıntısı yaşıyordu. Mahalle muhtarımızla birlikte VASKİ Genel Müdürlüğümüze taleplerimizi ilettik. Sağ olsunlar hemen çalışma başlattılar. VASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri gece gündüz demeden çalışmayı kısa sürede bitirdiler. Van Valisi ve VASKİ Genel Müdürlüğüne çok teşekkür ederim” diye konuştu.