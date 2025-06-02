Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyokimya Bölümü öğrencilerinin, 2024 TEKNOFEST Çevre ve Enerji Teknolojileri kategorisinde finalist olan "Enginar Sapından Elde Edilen Pektin Temelli Doğal Kaynaklı Hidrojel ile Ağır Metal Giderimi" isimli projesi, sürdürülebilir kalkınma ve çevre temizliği hedefleri doğrultusunda geliştirilerek, endüstriyel atık suların arıtımında yeni bir umut oldu.

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyokimya Bölümü öğrencilerinden oluşan BioChem takımından Çağla Gişi, Emirhan Yılmaz, Zeliha Eren ve Özge Yılmaz; danışman akademisyen Prof. Dr. Burcu Okutucu liderliğinde dikkat çekici bir projeye imza attı.

Proje hakkında bilgi veren Prof. Dr. Burcu Okutucu, "Projemiz, Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın 6. maddesi olan ‘Temiz Su ve Sanitasyon’ hedefine doğrudan katkı sunuyor. Araştırma, enginar üretiminin yan ürünü olan saplardan pektin elde edilmesiyle başlıyor. Doğal ve biyobozunur özellik taşıyan bu pektin, özel işlemlerden geçirilerek hidrojel formuna getiriliyor. Elde edilen bu hidrojel, özellikle ağır metallerin sudan giderilmesi için çevreci ve ekonomik bir alternatif sunuyor. Endüstriyel kirlilikten en çok etkilenen çevresel alanlarda uygulanabilirliği test edilen hidrojel, özellikle kurşun ve kadmiyum gibi ağır metalleri sudan ayırmada oldukça etkili sonuçlar verdi. Doğal kaynaklı olması sayesinde doğaya zarar vermeden geri dönüşüme olanak tanıyan bu malzeme, aynı zamanda yerli ve atık bazlı üretimiyle ekonomik değer yaratmayı da hedefliyor" dedi.

"Çevre teknolojileri alanına örnek proje"

Prof. Dr. Okutucu, "Projenin sürdürülebilirliği açısından, enginar üretiminde yoğun olarak yer alan bölgelerde bu teknolojinin yaygınlaştırılması ve uygulamaya geçirilmesi planlanıyor. Üniversite-sanayi iş birliğiyle bu tür çevre dostu teknolojilerin gelişiminin hızlandırılabileceğini düşünüyoruz. Öğrencilerimizin geliştirdiği bu yenilikçi proje, çevre teknolojileri alanında örnek gösterilen çalışmalar arasında yer almaya aday. Proje, doğaya saygılı üretim modelleriyle hem akademik hem de pratik çevre çözümlerinin mümkün olduğunu bir kez daha kanıtlıyor" diye konuştu.

Proje ekibinde yer alan öğrenciler; Çağla Gişi, Emirhan Yılmaz, Zeliha Eren ve Özge Yılmaz, ağır metal kirliliğiyle mücadelede çevre dostu ve sürdürülebilir bir çözüm sunmayı amaçladıklarını belirttiler. Öğrenciler ayrıca mevcut arıtma sistemlerinin pahalı, kimyasal içerikli ve doğa dostu olmayan yöntemlerine alternatif geliştirmeyi hedeflediklerini ifade ettiler.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, geliştirdikleri çevre dostu projeden ötürü BioChem takımında yer alan öğrencileri ve danışman hocaları Prof. Dr. Burcu Okutucu’yu tebrik ederek başarılarının devamını diledi.