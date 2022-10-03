Ünlü oyuncu Engin Öztürk, outdoor koleksiyonu için kamera karşısına geçti.

Ünlü oyuncu Engin Öztürk, outdoor koleksiyonu için kamera karşısına geçti.

Nautica X Engin Öztürk yeni koleksiyon çekimleri geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Çekimler, koleksiyonun temasına bağlı kalınarak İğneada’da yeni nesil kamp deneyimi olarak ortaya çıkan Longosphere ve Longoz Ormanları Milli Parkı’nda gerçekleşti. İki gün süren çekimler, Tamer Yılmaz’ın objektifine yansıdı. Rotasını maceraya çeviren markanın yeni koleksiyonu 1 Ekim itibariyle mağazalarda satışa sunulacak. Pandemi ile moda dünyası da büyük değişimler yaşadı. Moda, daha minimal, konforlu ve efektif bir yola girerek yeni bir yaşam tarzı da oluşmuş oldu. Rahatın ve konforun ön plana çıkarıldığı Re-Life temasında yüzde 100 pamuklu sweatler, rahat kesim go¨mlekler , pamuklu trikolar, su geçirmez montlar, o¨rme ve jogger pantolonlar yer alıyor.