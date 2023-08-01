Kenya Milli Takım Teknik Direktörü Engin Fırat, yurt dışında takım çalıştırmak isteyen teknik direktörlere tavsiyelerde bulunarak, “Uluslararası ilgi çekmek için üst seviyelerde başarı gerekiyor. Gerçekten öbürlerinden daha iyi olmanız lazım ki onlar da sizi tercih etsinler” dedi.

Kenya Milli Takım Teknik Direktörü Engin Fırat, İhlas Haber Ajansı’na (İHA) özel açıklamalar yaptı. Yurt dışında çalışmak isteyen Türk antrenörlere tavsiyelerde bulunan Engin Fırat, yabancı dil öğrenmenin çok önemli olduğunu belirtti. Uluslararası arenada çalışmak için üst seviyede başarı elde etmek gerektiğinin altını çizen Fırat, “Temel olarak herkesin yabancı dil bilmesi gerekiyor. Bu işler eski dönemlerde veya Türkiye’de yapıldığı gibi tercüman üzerinden yürümüyor. Sonuçta yönetici olsun, oyuncu olsun teke tek görüşmek ister. O anlamda temel olarak ilk önce yabancı dil öğrenmeleri lazım. Onun dışında da uluslararası ilgi çekmek için belki altyapılarda daha kolay da üst seviyelerde başarı gerekiyor. Sizin Türkiye’de yaptığınız işlere çok fazla bakılmıyor, uluslararası arenada ne yaptığınıza bakılıyor. Ona göre de kapılar açılıyor. Gerçekten öbürlerinden daha iyi olmanız lazım ki onlar da sizi tercih etsinler” diye konuştu.

“İyi bir Kenya Milli Takımı oluşturduğumuzu düşünüyorum”

Kenya’da futbola olan ilginin son zamanlarda arttığını vurgulayan Engin Fırat, “Kenya aslında herkesin bildiği gibi atletizm ülkesi ama futbola da baya bir ilgi var, yetenek var. Orada maalesef son dönemlerde altyapıya gereken ilgi gösterilmedi, gereken yatırım yapılmadı. Özellikle statlar ve altyapılardaki çalışma ortamları istenilen seviyede değil. Onun için o yetenekleri de üst seviyelere çıkarmak zorlaştı ama son dönemlerde yaptığımız çalışmalarla iyi bir milli takım oluşturduğumuzu düşünüyorum. Gelecek Dünya Kupası elemelerinde de yüksek bir şansa sahip olduğumuzu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Fırat, FIFA’dan aldıkları ceza nedeniyle Ocak ayında düzenlenecek olan Afrika Uluslar Kupası’na katılamayacaklarını ifade ederek, “Biz FIFA’dan bir ceza almıştık. Onun için bu sene Ocak ayındaki Afrika Uluslar Kupası’na katılamayacağız. Sonraki sene yapılacak olan turnuvaya katılacağız” şeklinde konuştu.

“Türkiye Milli Takımı’nın hedefi Avrupa şampiyonasına katılmak değil, orada başarılı olmaktır”

A Milli Futbol Takımı’nın çok kaliteli oyunculara sahip olduğunu aktaran 53 yaşındaki çalıştırıcı, “Bizim milli takımın kaliteli bir ekip olduğunu düşünüyorum. Avrupa şampiyonasına gitmesi doğal. Türkiye Milli Takımı olarak bizim beklentimiz oraya katılmak değil, orada başarılı olmaktır. Son Avrupa şampiyonasında biliyorsunuz çok büyük bir beklenti vardı. Onun karşılığını alamadık. Umarım bundan bir ders çıkarılmıştır. Gelecek Avrupa şampiyonasına sadece katılmak değil, orada da başarılı olmak için gereken hamleler yapılmıştır umarım” diyerek sözlerini noktaladı.