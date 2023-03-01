Kenya Milli Takım Teknik Direktörü Engin Fırat, hedefinin Türkiye Milli Takımı’nı çalıştırmak olduğunu söyledi. Fenerbahçe’nin genç yıldızı Arda Güler ile ilgili de konuşan Fırat, "Arda’yı rahat bıraksınlar, gelişimini kendisi yaşasın" dedi.

Kenya Milli Takım Teknik Direktörü Engin Fırat, hedefinin Türkiye Milli Takımı’nı çalıştırmak olduğunu söyledi. Fenerbahçe’nin genç yıldızı Arda Güler ile ilgili de konuşan Fırat, "Arda’yı rahat bıraksınlar, gelişimini kendisi yaşasın" dedi.

Antalya’da bulunan ailesini ziyaret eden ve Kenya’nın başkenti Nairobi’ye dönmek üzere İstanbul Havalimanı’na gelen Kenya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Engin Fırat, İhlas Haber Ajansı muhabirine (İHA) özel açıklamalarda bulundu. FIFA’dan kendilerine verilmiş olan men cezasının kaldırılmasının ardından oynayacakları ilk hazırlık maçları hakkında konuşarak sözlerine başlayan 52 yaşındaki Türk teknik adam, "Zor bir süreçten geçtik. Yaklaşık 500 gündür milli takım maç yapamıyoruz. Çünkü siyasetin karışmasından dolayı FIFA’dan verilen men cezası var, o ceza kalktı. Şimdi de ilk hazırlık maçlarını oynuyoruz. Bu anlamda da oyuncular ve birçok oyuncu değişiyor. Bu süreçte ilk defa birbirleriyle buluşacaklar. İlk defa tanışıp idman yapacaklar. Ben de aslında takımın bu anlamda performansını merak ediyorum" diye konuştu.

İlerleyen tarihlerde Türkiye-Kenya’nın özel müsabakada karşı karşıya gelmeleri için başvuru yaptıklarını hatırlatan Engin Fırat, böyle bir dönemde spor konuşmanın zor olduğuna dikkat çekti. Fırat, "Hayırlısıyla inşallah başvurumuzu yaptık ama maalesef ülkemizde yaşanan büyük afetten sonra spor konuşmak zor oluyor. Onun içinde bu konularda adım atamıyoruz. Çünkü bizim şu anki önceliğimiz, oradaki vatandaşlarımıza nasıl yardımcı oluruz ama uzun vadede mutlaka Türkiye ve Kenya arasında milli maç izleyeceğimizi inanıyorum" dedi.

"Olunga, Türkiye’de çok katkı verir"

Katar ekibi Al-Duhail’de forma giyen ve aynı zamana Kenya Milli Takımı’nın santrforu Michael Olunga’nın Spor Toto Süper Lig’e olası transferi için konuşan Fırat, "Açıkçası Olunga bugüne kadar çalıştığım en iyi santrfor. Çok büyük özelliklere sahip bir oyuncu. İstanbul takımları olursa eğer bir tek onlar alabilir, çünkü maliyeti çok yüksek olan bir oyuncu. Türkiye’de olursa çok katkı vereceğini biliyorum. Nasıl milli takımımıza katkı verdiyse orada da aynısını yapacağını net biliyorum" ifadelerini kullandı.

"Türkiye Milli Futbol Takımı teknik direktörlüğü tek hedefim"

Süper Lig’de daha önce farklı takımlarda yardımcı antrenör olarak görev aldığını hatırlatan Kenya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Engin Fırat, geleceğe dair Türkiye’de çalışma planlarını anlattı. Fırat, "Kariyerime aslında Türkiye’de başladım. Ondan sonra tek başıma çalışmaya karar verdiğim günden beri ilk hedefim Türk hocaların yurt dışında başarılı olabileceğini göstermek. Bunları da yavaş yavaş yerine getirdiğimi düşünüyorum. Dünyada tanınan bir isim haline geldim. Türk futbolunda tanınmamama rağmen dünyada tanınmış bir hocayım. Saygı görüyorum, bu da benim için daha önemli. Türkiye ile ilgili tek bir hedefim var o da Türk Milli Futbol Takımı’dır. Bunu da her zaman söylüyorum, bir gün mutlaka olacak. O zamana kadar Süper Lig takımı olur mu bilmiyorum. Bunun için şartların uygun olması lazım, benim kafama uygun olması lazım ve hedefleri olan bir takım olması lazım" diye konuştu.

"Arda’yı rahat bıraksınlar, gelişimini kendisi yaşasın"

Türkiye’de forma giyen genç ve yetenekli futbolcuların bu beklentiden etkilendiklerini ve zaman zaman rehavete kapıldıklarını savunan tecrübeli teknik adam, "Türkiye’de genç ve yetenekli oyuncularla ilgili böyle bir sıkıntı var biz çok çabuk şişiriyoruz oyuncuları, bu da oyuncular üzerinde bir taraftan baskı oluşturuyor. Çünkü beklenti çok yüksek. Bazı oyuncular bu beklentinin altında eziliyor. Bazıları da özellikle İstanbul’da yaşadığınız zaman havaya girme durumları da oluyor. Arda (Güler) özelinde söylemiyorum ama Muhammed Demirci gibi Türk futbolunda kaybolup gidenler olarak çok örneğimiz var. Onun için de en önemli nokta kendine hedef koymak kendini geliştirmek. Yani benim için en güzel örneklerden bir tanesi Hakan Çalhanoğlu" dedi.

Hakan Çalhanoğlu’nun Inter’e transfer olmasının ardından sınıf atladığını ve dünyanın en iyi orta saha oyuncularından biri haline geldiğini belirten Engin Fırat, Fenerbahçe’nin genç yıldızı Arda Güler’in kendisine böyle hedefler koyması gerektiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Arda, Süper Lig’de başarılı olayım derse, bu hedef ise o zaman bıraksın. Hedefi dünya çapında bir oyuncu olmak istiyorsa çünkü o kumaş onda var. O zaman ona göre çalışıp yaşaması lazım. Arda’yı bıraksınlar; basına da rica ediyorum çocuğu biraz rahat bıraksınlar gelişimini kendisi yaşasın. Herkes bu kadar çok şey beklemesin çocuktan çok baskı var üzerinde" ifadelerini kullandı.