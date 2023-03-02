6 Şubat’ta Kahramanmaraş depreminden etkilenen iller arasında yer alan Adana’da bulunan Sağlık Medikal, depremzedeler için ilk günden harekete geçti. Engin Ekerbiçer’in kurucusu olduğu firma, çok sayıda afetzede için tekerlekli sandalye bağışı yaptı.

6 Şubat’ta Kahramanmaraş depreminden etkilenen iller arasında yer alan Adana’da bulunan Sağlık Medikal, depremzedeler için ilk günden harekete geçti. Engin Ekerbiçer’in kurucusu olduğu firma, çok sayıda afetzede için tekerlekli sandalye bağışı yaptı.

Fiziki mağazası Adana’nın Seyhan ilçesinde bulunan ve Türkiye’nin her yerine satış yapan Sağlık Medikal firması, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinin ardından hemen harekete geçti. Engin Ekerbiçer tarafından 2017 yılında kurulan firma, önce Adana ardından depremden etkilenen diğer illerdeki birçok afetzedenin medikal ürün ihtiyacını karşıladı.

Sağlık Medikal, yürüme engelli depremzedeler ile enkazdan çıkarılan ve yürüyemeyecek durumda olan birçok kişi için de tekerlekli sandalye bağışı yaptı. Firmanın bu yardımları, zor durumdaki afetzedeler tarafından mutlulukla karşılandı.

Engin Ekerbiçer, “Sağlık medikal olarak tüm depremzedelerimize elimizden gelen yardımı yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Özellikle tekerlekli sandalye bağışlarımız sırasında duygusal anlar yaşadık. Bu zor günleri el ele vererek aşacağız, birbirimize kenetlenerek bunun da üstesinden geleceğiz. Depremzedelerimize acil şifalar dilerim. Yaşamını kaybeden vatandaşlarımız için de aziz milletimize başsağlığı diliyorum” diye konuştu.