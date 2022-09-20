Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin dördüncüsünü düzenlediği EngelsİZCİLER kampı bu yıl Marmaris Asparan mevkiinde gerçekleştirildi. İki gün süren kampa 14 izci katıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin dördüncüsünü düzenlediği EngelsİZCİLER kampı bu yıl Marmaris Asparan mevkiinde gerçekleştirildi. İki gün süren kampa 14 izci katıldı.

Engelsiz bir şehir oluşturmak için birçok yenilikçi projeyi hayata geçiren Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin “EngelsİZCİLER Kampta” projesi bu yıl Marmaris Asparan mevkiinde gerçekleştirildi. Kampa Menteşe, Milas, Fethiye Kısa Mola merkezlerinde eğitim alan 14 izci, 8 izci lideri, 1 sağlık görevlisi katıldı. Bir gece, iki gün süren kampta EngelsİZCİLER ilk gün obalara ayrılarak çadırlarını kurdu. Havuz etkinliği, grup çalışmaları, film etkinliği ve birçok farklı etkinlikle keyifli vakit geçiren izciler kamp bitişinde çadır alanını temizleyerek kampı noktaladı.