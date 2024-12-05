Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında ağırladığıAdapazarı Kız Meslek Lisesi’nden engelsiz yüreklere keyif dolu bir gün sundu ve hediyeler verdi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sebebiyle birbirinden anlamlı etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Program kapsamında Adapazarı Kız Meslek Lisesi’nde öğrenim gören ‘engelsiz’ yürekleri Sosyal Gelişim Merkezi’nde (SGM) misafir etti.

RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Yapılan ev sahipliği renkli görüntülere sahne oldu. Meslek lisesi öğrencileri,SGM’de eğitim gören engelsiz yüreklerle bir araya geldi.

Misafirler mutfak atölyesinde kek yaptı, müzik atölyesinde şarkılar söyledi ve keçe atölyesinde yeteneklerini keşfetti.

TATANGALAR’DAN HEDİYE

Toplumsal entegrasyonugüçlendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen programlara, Sakaryaspor’un taraftar grubu olan Tatangalar da katıldı. Atölyeleri gezen taraftarlar daha sonra öğrencilereSakaryaspor forması hediye etti.