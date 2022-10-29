Sakarya Büyükşehir Belediyesi engelsiz hobi kursu öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na coşkulu bir gösteri hazırladı. Pandomim gösterilerinden gazete kupürlerine, kurabiyelerden bayrak dağıtıma kadar birçok alanda bayramı kutladılar.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi engelsiz hobi kursu öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na coşkulu bir gösteri hazırladı. Pandomim gösterilerinden gazete kupürlerine, kurabiyelerden bayrak dağıtıma kadar birçok alanda bayramı kutladılar.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde eğitim gören engelsiz yürekler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı unutmadı. Engelsiz Hobi Kursu öğrencileri, 29 Ekim münasebetiyle Sosyal Gelişim Merkezi’nde (SGM) birçok gösteri hazırlayarak hem ailelerine hem de SGM öğrencilerine güzel bir sunum yaptı.

Engelsiz yürekler 29 Ekim’e hazırlanmak için günler öncesinden çalışmalara başladı. Tasarım ve okuma-yazma sınıfı öğrencileri ‘29 Ekim Gazetesi’ çıkarmak için kolları sıvadı. Çıkarmış oldukları gazetelere kupür hazırlayan öğrenciler, coşkulu bayram havasını tüm katılanlara ulaştırdı. Özel gereksinimli bireyler mutfak sınıfında yaptıkları kurabiyeleri katılımcılara ikram ederek becerikli ellerin marifetlerini göstermiş oldu. Ritim Pandomim sınıfı öğrencileri ise pandomim gösterisi ile katılım sağlayan vatandaşları karşıladı. Program sonunda öğrenciler Türk Bayrağı dağıttı.