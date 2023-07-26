Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde düzenlenen Engelsiz Yaz Spor Okulu’nda çocuklar doyasıya eğleniyor.

Gölpazarı İlçe Stadı’nda Gençlik Spor Bakanlığı Spor Okulları ve Gençlik Spor Bakanlığı kapsamında hazırlanan Engelsiz Yaz Spor Okulları açılış programı düzenlendi. Programa katılan Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, "İlçe Stadımızda gerçekleşen Engelsiz Yaz Spor Okulları açılış programında çocuklarımız ile bir araya geldik. Çocuklarımıza güzel bir yaz tatili bol eğlenceler diliyorum. Çocuklarımız burada sporun yanı sıra oynadıkları eğlenceli oyunlarla doyasıya vakit geçiyor" dedi.