Düzce Belediyesi, Engelliler Haftası münasebetiyle düzenlenen ve geleneksel hale getirilen Engelsiz Yaşam Pikniği ile özel bireylere unutulmaz bir gün yaşattı. Başkan Faruk Özlü’nün de yalnız bırakmadığı etkinlik gün boyu devam etti.

Gölyaka ilçesindeki 15 Temmuz Şehitleri Kültür Park’ta düzenlenen piknikte Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, Düzce’deki özel eğitim okullarından gelen misafirlerini tek tek karşılayarak masalarına yerleşmelerini sağladı. Düzce Belediye Bandosu tarafından çalınan marşlar ve ardından çalınan müziklerle coşkulu ve keyifli zaman geçiren çocuklar daha sonra yerel sanatçıların şarkılarıyla gönüllerince eğlendi.

“Sosyal belediyecilik gönüllere dokunmaktır”

Engelsiz Yaşam Pikniğinde özel bireyler ve ailelerini yalnız bırakmayan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü “Aslında biz sosyal belediyecilik uyguluyoruz. İnsana dokunuyoruz. Özel bireylerin sosyalleşmesi için uygun ortamlar hazırlıyoruz. Biz bunu yaklaşık 3 yıldır yapıyoruz. Güzel bir faaliyet, özel bireylerimiz çocuklarımız aileleri ile buraya gelip gün boyu eğleniyorlar. Belediyecilik sadece asfalt dökmek, içme suyu sağlamak, kanalizasyon yapmak değildir. Sosyal belediyecilik işte tam da budur. İnsanların gönlüne dokunabilmektir. Engellerini aşmaları konusunda kendilerine katkı sunmaktır” dedi.

Kusursuz performans

Düzce Belediyesi bünyesindeki Kusursuz Kafe’de görev yapan özel bireyler de kısa süre önce kurdukları halk dansları topluluğu olarak gösteri yaptı. Kafkas yöresi dans gösterisi yapan gençler, pikniğe katılanlardan büyük alkış alırken performansları göz doldurdu. Etkinlik sonunda özel bireyler ve aileleri, kendilerini unutamadıkları ve böyle bir piknik düzenleyerek yanlarında olduklarını gösterdikleri için Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü’ye teşekkür etti.