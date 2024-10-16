Mersin Büyükşehir Belediyesinin Engelsiz Yaşam Parkı’nda düzenlediği etkinlikte engelliler sinema keyfi yaşadı. Serin yaz akşamını fırsat bilen ekipler, her izlenildiğinde keyif veren ’Hababam Sınıfı’ filmini, engelli vatandaşlarla birlikte izledi.

Büyükşehir Belediyesi, engelleri kaldırmak amacıyla Mersin’in her alanını erişilebilir bir hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Engelsiz Yaşam Parkı’nda birbirinden keyifli etkinliklere imza atan Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, parkı açık hava sinemasına çevirdi. Serin geçen akşamları fırsat bilen ekipler, yıllardır eskimeyen Hababam Sınıfı’nı, engelli vatandaşlarla birlikte izledi. Katılımcılara mısır, limonata ve çay ikram edildi.

"Film sayesinde çocukluğumuza geri döndük"

Engelsiz Yaşam Parkı Sorumlusu Betül Demir, parkta değişik etkinlikler düzenlediklerini söyledi. Bu kapsamda parkta film izlediklerini ifade eden Demir, "Filmimizi izlerken mısır patlattık, meyve suyu içtik ve Türk filmlerinin olmazsa olmazı gazoz ikram ettik. Onları ağırlamaktan keyif alıyoruz. Böyle etkinliklerde bir araya gelmek, onlara ayrı bir tat veriyor. Bunu bildiğimiz için, bu tür etkinliklerin içinde olmayı biz de seviyoruz" dedi.

Türkiye Sakatlar Derneği Mersin Şube Başkanı Gülcihan Ekinci de sürekli izlediği bir film de olsa, Hababam Sınıfı’nı tekrar izlemenin insana mutluluk verdiğini dile getirerek, "Film sayesinde çocukluğumuza geri döndük" diye konuştu.

Hababam Sınıfı’nı her izlediğinde çok sevdiğini söyleyen ilkokul öğrencisi Muhammed Cihat Salgut, açık havada daha çok film izlemek istediklerini kaydetti.