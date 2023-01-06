Mersin Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği, ve özel bireylere hizmet veren Engelsiz Yaşam Parkında ’Bocce’ dersleri başladı. El göz koordinasyonunu geliştiren Bocce dersleri sayesinde özel bireyler, haftanın 4 günü Engelsiz Yaşam Parkında buluşuyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği, ve özel bireylere hizmet veren Engelsiz Yaşam Parkında ’Bocce’ dersleri başladı. El göz koordinasyonunu geliştiren Bocce dersleri sayesinde özel bireyler, haftanın 4 günü Engelsiz Yaşam Parkında buluşuyor.

Bocce Antrenörü Cihat Bakar, sporun özel bireylere çok iyi geldiğini ifade ederek, özellikle el ve göz koordinasyonunu gelişmeye çok yardımcı olduğunu kaydetti. Haftanın 4 günü dersleri olduğunu söyleyen Bakar, geçen sene Engelsiz Yaşam Parkında Tekerlekli Sandalye Bocce Turnuvası olduğunu ve tüm Mersin’den katılım olduğunu anlatarak, "Onda da bizim sporcumuz şampiyon olmuştu. Yani bu sene de öyle bir düşüncemiz olabilir. Çünkü çocuklarımız devamlı katkı sağlıyor ve istiyorlar. Parkımız gerçekten özel çocuklara güç katıyor. Bocce’den çıktıktan sonra beden eğitimi ve halk oyunları dersi var. Parkımız tamamen özel çocuklar ve anneleri ya da babaları için bulunmaz bir hint kumaşı diyebiliriz. Gerçekten o konuda da Vahap Seçer Başkanımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

"Çok eğleniyoruz"

Özel bireylerden Anıl Köprücü, "Çok güzel bir yer. Spor, etkinlikler, bocce, yüzme var. Çok eğleniyoruz. Arkadaşlarım var. Açık havada spor yapıyoruz, hak oyunları oynuyoruz. Bocce çok güzel. Topları atıyoruz sayıya gidiyoruz. Bütün hocalarımızdan memnunuz. Engelsiz Yaşam Parkı’nı çok seviyorum" ifadelerine yer verdi.

22 yaşındaki Ümit Karakuş, "Uzun süredir Engelsiz Yaşam Parkı’na geliyorum. Çok mutluyum arkadaşlarımla birlikte. Çok iyi burası, çok seviyorum. Boccemiz, halk oyunumuz var. Yazın havuzumuz var. Resim dersimiz var. Bocce dersini seviyorum. Çok güzel geçiyor günlerimiz. Çok da güzel oynuyorum. Bocce turnuvası olsa katılmayı isterim. Kuralları öğrendim, biliyorum nasıl atılacağını. Zamanım burada daha iyi geçiyor. Evde canımız sıkılıyordu. Burayı açtığı için bu imkanları sunduğu için Vahap Başkanımıza teşekkür ederim" dedi.