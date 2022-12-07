Mersin Büyükşehir Belediyesi, ’3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ dolayısıyla engelli bireyler ve aileleri için Engelsiz Yaşam Parkı’nda piknik etkinliği düzenledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, ’3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ dolayısıyla engelli bireyler ve aileleri için Engelsiz Yaşam Parkı’nda piknik etkinliği düzenledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi bünyesinde hizmet veren Engelsiz Yaşam Parkı’nda ’3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ çerçevesinde piknik etkinliği düzenlendi. Havanın güzel olmasından yararlanan özel bireyler, parkın bahçesinde müziğin tadını çıkararak doyasıya dans etti. Birbirinden renkli anlara sahne olan etkinlikte, özel bireyler hem eğlendi hem de lezzetli ikramlıkların tadını çıkarttı.

Etkinlik hakkında konuşan Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Parkı Sorumlusu Betül Demir, Büyükşehir’in 3 Aralık Dünya Engelliler Günü çerçevesinde birçok etkinlik gerçekleştirdiğini belirterek, "Bu etkinliklerin içinde parkımızda özel birey ve ailelerine piknik düzenledik. Özel bireylerimiz ve aileleri birlikte kaynaşarak birlikte vakit geçirdiler. Bu etkinlikleri sadece özel günlerde değil farklı zaman dilimlerinde sürekli yapıyoruz. Aylık rutin çalışmalarımız var, onların talepleri doğrultusunda aylık programımızı güncelleyerek ilerliyoruz. Onlar mutlu oldukça bizler de mutlu oluyoruz" dedi.

Piknik etkinliğine katılan özel gereksinimli birey Nimet Altun, farklı gereksinime sahip insanların bir arada bir şeyler yapıyor olmasının çok güzel olduğunu söyledi. Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı etkinliklerden çok memnun olduğunu dile getiren Altun, "Kesinlikle Vahap Başkanımı destekliyorum. Yaptıklarını görüyorum ve görülmesini istiyorum. Öncellikle sadece bedensel engelliler için değil bütün herkes için temiz bir Mersin getirdi. Bu çok önemli kesinlikle. Gittiğiniz her yer tertemiz. Engelliler için de yaptıkları var. Akü ihtiyacı artık eskisi gibi değil herkes bir şekilde akülü sandalyeye ulaşabiliyor. Bunlar güzel şeyler" şeklinde konuştu.

Bir buçuk yıldır Engelsiz Yaşam Parkı’ndaki faaliyetlere katıldığını ifade eden özel gereksinimli birey 21 yaşındaki Elif Özer ise parkın özellikle spor etkinliklerini çok sevdiğini belirterek, "Ben Bocce’ye katılıyorum. Çok memnunum, insanların katılmasını da isterim. Bugünkü etkinlik de çok güzel, çok keyif aldım. Büyükşehir de benim gibi bireyler için güzel etkinlikler yapıyor. Büyükşehir’in etkinlikleri bizi çok mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.