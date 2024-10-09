İznik Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi’nde eğitim gören kursiyerler, kendi el emeğiyle ürettikleri eserleri Geleneksel İznik Panayırı’nda sergilemeye başladı.

1935 yılından bu yana düzenlenen ve bu yıl 89. kez kapılarını açan İznik Panayırı, büyük ilgi görmeye devam ediyor. Panayır kapsamında kursiyerlerin sabır ve özveriyle hazırladıkları el sanatları ürünleri, ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Engelsiz Yaşam Merkezi, özel ihtiyaçlı bireylerin sosyal hayata katılımını desteklemek amacıyla çeşitli el sanatları ve zanaat eğitimleri veriyor. Kursiyerlerin burada ürettikleri el emeği göz nuru eserleri sergileme imkanı tanıyor hem de toplumsal farkındalığı artırıyor.

İznik Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi’nde eğitim gören kursiyerlerin burada sergiledikleri el emeği ürünleri isteyen vatandaşlar satın alarak destek sağlayabiliyorlar.