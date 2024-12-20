Engelsiz Yaşam Merkezi'nde 'Yerli Malı Haftası' kutlandı



MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesinin Engelsiz Yaşam Merkezi’nde, özel bireylerin katılımıyla 'Yerli Malı Haftası' kutlandı. Özel bireyler, öğretmenlerinin rehberliğinde hazırladıkları yiyecekleri paylaşarak, türküler eşliğinde eğlendi.

Sağlık İşleri Dairesine bağlı Engelsiz Yaşam Merkezi’nde, Yerli Malı Haftası dolayısıyla Tarsus ve Mersin Mola Evi ile Engelsiz Yaşam Merkezi’nden yararlanan özel bireyler bir araya geldi. Öğretmenlerinin rehberliğinde yerli malı ürünlerle imece usulü hazırladıkları yiyecekleri paylaşarak birlikte keyifli anlar yaşayan özel bireyler, türküler eşliğinde halay çekerek eğlendi. Etkinlik hem özel bireylerin el becerilerini sergilemesine hem de sosyalleşmelerine imkan sağladı.



"Güzel bir gündü"

Mola evinde görev yapan özel eğitim uzmanı Evrim Söbe, bu tür etkinliklerle özel bireylerin sosyalleştiğini belirterek, "Özel çocuklarımızla, Yerli Malı Haftası’na özel bir etkinlik gerçekleştirdik. Çocuklarımızla birlikte hazırladığımız tatlılar, börekler, yemekler ve meyveleri paylaştık. Müzik eşliğinde çocuklarımız hem yemeklerini yediler, hem eğlendiler, hem de birbirleriyle kaynaştılar" dedi.

Özel bireylerden İlayda Kaplan da etkinlikte çok eğlendiğini ifade ederek, "Yerli Malı Haftası için arkadaşlarımla bir araya geldik. Yemek yedik, halay çektik. Güzel bir gündü" diye konuştu.