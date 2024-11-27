Pursaklar Belediyesi, Engelsiz Yaşam Merkezi’nde sosyal ve kültürel birçok etkinliğe katılan özel gereksinimli gençleri tıraş ediyor.

Özel gereksinimlilerin gönlüne dokunmak ve onlara destek olmak için birçok sosyal ve kültürel program düzenleyen Pursaklar Belediyesi, gençleri ücretsiz olarak tıraş ediyor.

"Özel gereksinimli kardeşlerimizin bir tebessümü bizler için dünyalara bedel"

Belli aralıklara Engelsiz Yaşam Merkezine gelen özel gereksinimli bireylerin saç tıraşlarını yaptıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, “Özel gereksinimli kardeşlerimizin yüzlerinde en ufak bir gülümseme olması için Engelsiz Yaşam Merkezimizde birbirinden farklı sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlerken, kardeşlerimizin saç tıraşlarını da ihmal etmiyoruz. Kardeşlerimizin burada daha rahat bir ortam tıraş olmalarını sağlıyoruz. Bu durumdan gençlerimizin aileleri de memnun ve çok mutlu. Bizler içinde onların bir tebessümü bizler için dünyalara bedel” diye konuştu.

Özel gereksinimli bireylerin saç tıraşları yapıldığı esnada mutlu ve keyifli oldukları gözlemlenirken, engelli vatandaşların aileleri de yakınlarının mutlu oldukları anları hatıra olması için cep telefonları ile kayıt altına aldı.