Muradiye Engelsiz Yaşam Merkezi’nde ekim ayında dünyaya gelen özel öğrencilerin yaş günü kutlandı.

Muradiye Engelsiz Yaşam Merkezi’nde eğitim gören, ekim ayında doğan özel öğrenciler için yaş günü kutlaması düzenlendi. Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Özge Arslan ve Sağlık İşleri Müdürü Birsen Öcal da özel öğrenciler için düzenlenen etkinliğe katıldı. Merkezi gezen Başkan Yardımcısı Arslan, öğrenciler ve öğretmenlerin taleplerini dinlerken; sorunların çözümü için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Doğum günü pastasının kesildiği kutlama sonrası, öğrenciler gönüllerince dans etti.