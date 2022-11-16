Yıldırım Belediyesi’nin hayırsever desteği ile ilçeye kazandıracağı Makbule-Tevfik Yıldırım Engelsiz Yaşam Merkezi’nde çalışmalar sürüyor.

Yıldırım Belediyesi’nin hayırsever desteği ile ilçeye kazandıracağı Makbule-Tevfik Yıldırım Engelsiz Yaşam Merkezi’nde çalışmalar sürüyor.

Yıldırım Belediyesi’nin ilçeye kazandıracağı 5 bin 305 metrekarelik tesisin bünyesinde, hasta bakım odaları, fizik tedavi ve fizyoterapi odaları, psikolog, bireysel ve aile terapi odaları, spor salonu, danışma, revir, eğitmen odası ve bekleme salonu gibi birimler yer alacak. Tesiste ayrıca özel vatandaşların sosyalleşmesi adına yüzme havuzu, kafeterya, yemekhane, kuaför, tekstil atölyesi, ahşap atölyesi, bağlama ritim kursu, filografi atölyesi, sergi alanı, konferans salonu, seminer salonu, çocuk oyun alanı ve derslikler yer alacak.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ’engelli’ ifadesini kabul etmediklerini vurgulayarak, "İnsanlarımızın mutluluğunun, huzurunun ve gelişiminin önünde hiçbir engel tanımıyoruz. Biz bu kardeşlerimizi özel gereksinimli bireyler olarak kabul ediyor ve onların hayatlarını kolaylaştırmak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz. Kısa süre içerisinde hizmete açacağımız merkezimiz tamamlandığında sadece Yıldırım’a değil Bursa’ya değer katacak. Özel vatandaşlarımız tesiste hem eğlenip öğrenecek hem de fiziksel gelişimlerine katkı sağlayacaklar. Ben bu hizmetin ilçemize kazandırılması noktasında katkıları olan Yıldırım ailesine yürekten teşekkür ediyorum. Makbule Tevfik Yıldırım Engelsiz Yaşam Merkezi’ni inşallah kısa sürede tamamlayıp özel gereksinimli hemşerilerimizin hizmetine sunacağız” dedi.