Sakarya Büyükşehir Belediyesi özel gereksinimli bireyler arasında dostluğu pekiştirecek ve sosyal yaşamlarına katkı sunacak Engelsiz Yaşam Merkezi’ni hizmete aldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi özel gereksinimli bireyler arasında dostluğu pekiştirecek ve sosyal yaşamlarına katkı sunacak Engelsiz Yaşam Merkezi’ni hizmete aldı.

Engelli Hizmetleri Şubesi ile şehrin tamamına ulaşan, özel gereksinimli bireylere her türlü desteği sunan Büyükşehir, özel gereksinimli bireyler özelinde yeni sosyal projeler hayata geçiriyor. ‘Hayatı Paylaşmak İçin Engel Yok’ sloganıyla yeni bir sosyal donatı alanı projelendiren ekipler, şehrin tam merkezinde Engelsiz Yaşam Merkezi’ni inşa etti. Şemsiyeli Park’ın yanında ve Atatürk Bulvarı üzerindeki park alanının tam ortasında hizmete açılan bu merkez, Sakarya’daki tüm özel gereksinimli bireylerin dost sohbetinde ve sosyal programlarda buluşmak için merkez noktası oldu. Şehrin genelinden engelliler bu çatı altında bir araya geliyor, kitap okuyor, sanatsal ve kültürel etkinliklerde keyifli vakit geçiriyor. Tabelası takılan ve yapısal olarak tamamlanan projenin içinin doldurulması için de çalışmalara başlandı. Yakın zamanda merkez içinde bir kütüphane, oturma alanları ve farklı bölümlerin de hazırlanacağı belirtildi. Merkez açıldığı ilk günden bu yana özel gereksinimli bireyler tarafından yoğun ilgi görüyor.