Özel bireylerin birçok mesleki atölyede eğitim aldığı ve sosyalleştiği Merkezefendi Belediyesi Engelsiz Yaşam Akademisi’nde 2023-2024 eğitim öğretim dönemi başlıyor.

Merkezefendi genelindeki faaliyetlerine tüm hızıyla devam eden Merkezefendi Belediyesi, özel bireylerin yanında olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ön kayıtların tamamlandığı Merkezefendi Belediyesi Engelsiz Yaşam Akademisi’nde 2023-2024 eğitim öğretim dönemi 16 Ekim Pazartesi günü başlıyor. Gümüşçay Mahallesi’nde hizmet veren Merkezefendi Belediyesi Engelsiz Yaşam Akademisi’nde özel bireylere, kuaförlük, berberlik, bilgisayar, seramik, ahşap yakma ve boyama, tekstil, kokulu taş, keçe ürünleri, resim, halı-kilim, takı tasarım, teraryum ve süs bitkileri, geri dönüşüm, kreş, kağıt bardak, müzik, otizm spor ve spor kursları verilecek. Akademiye yeni eğitim ve öğretim döneminde, duyu bütünleme, halk oyunları ve hamur işleri atölyeleri de eklendi.

“Hayatlarını kolaylaştırmak için çalışıyoruz”

Özel bireylerin ve ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Özel bireylerimizi yaşama dahil etmek ve onların hayatlarını kolaylaştırmak için elimizden gelen gayreti ve özveriyi gösteriyoruz. Mesleki atölyelerle ve çeşitli etkinliklerle dolu dolu bir yıla daha başlayacak olan her bir özel öğrencimize şimdiden başarılar diliyorum” dedi.