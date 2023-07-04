Adana’da Seyhan Belediyesi tarafından engelsiz ve glütensiz kafe hizmete açıldı.

Seyhan Belediyesi’nin Gürselpaşa Mahallesi Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı’nda hizmete açtığı Engelsiz ve Glütensiz Kafe’de, çölyak hastaları glütensiz pizza, makarna, hamburger, tatlı, sıcak-soğuk içecek, smoothie, kurabiye, grissini, salata ve ekmek çeşitleri gibi geniş yelpazeye sahip menüden yararlanma imkânı buluyor. Glütensiz ürünlere erişim konusunda Adana’daki büyük bir eksikliğin giderilmesini sağlayan kafe resmi açılışı yapılmadığı halde yoğun ilgi görüyor.

Engelsiz ve Glütensiz Kafe ile down sendromlu çocukların aktif olarak sosyal yaşama katıldığını ifade eden Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, kafeyle hem çölyak hastalarının doğru beslenmesini ve sosyalleşmelerini sağladıklarını, hem de aile bütçelerine ekonomik katkıda bulunduklarını kaydetti.

Başkan Akay, “Talep umduğumuzun çok çok üzerinde. Çölyak hastalarının gerçekten ihtiyaçlarını giderebilecek, onların hasret kalmayacakları bir ürün çeşitliliğini sunuyoruz. Adana’ya hayırlı olsun” dedi.

Akay, Çölyak hastalığının çağın en önemli hastalıklarından birisi olduğunu vurguladı. Glüten hassasiyetinin çölyak hastalarında ciddi rahatsızlıklara neden olurken, kişinin beslenme ve ekonomik ve sosyal yaşamında da olumsuzluklara neden olduğunu kaydeden Akay, “Bizler böyle bir hizmeti vererek aslında hem çölyak hastalarının doğru beslenmesini ve sosyalleşmesini sağlıyor, hem de aile bütçelerine ekonomik katkıda bulunuyoruz”diye konuştu.

Talebin umulanın çok üzerinde olduğunun altını çizen Akay, kafede down sendromlu gençlerin de aktif yaşama katılımının sağlandığını dile getirdi.

Başkan Akay, “Burada çölyak hastalarının gerçekten ihtiyaçlarını giderebilecek, onların hasret kalmayacakları bir ürün çeşitliliğini sunuyoruz. Süreç içerisinde bunlar daha da genişleyecek” diye konuştu.

Adana’nın misafirperver bir şehir olduğunu ancak hiçbir zaman glütensiz bir kafede çölyak hastalarını misafir etmediğini belirten Adana Çölyak Derneği Başkanı Safiye Şumnu ise “Engelsiz ve Glütensiz Kafe değer verildiğimizi, unutulmadığımızı ifade ediyor ve sosyal belediyecilik anlayışının da var olduğunun ispatlandığının bir örneği aslında. Emeği geçen herkese çok çok teşekkürler” ifadelerini kullandı.

Glütensiz ürünlerin fiyatlarının çok yüksek olduğunu hatırlatan Şumnu, “Burada ekonomik anlamda da rahatız. Yani dışarıdaki, piyasadaki normal ürünlerle eşdeğer bir fiyatlandırma var. Burası belediye olarak ilklerin ilkleri. Engelsiz, Glütensiz Kafe sadece burada var, Adana’da. Bizden başka kimsede yok” şeklinde konuştu.

Altı yıl önce Çölyak teşhisi konulan Sura Güllü de “Bu şekilde yerlerin açılması gayet iyi bir şey. Umarım bir gün ben de açabilirim. Benim öyle bir hayalim var. Umarım gerçekleştirebilirim. Belediyemize de çok teşekkür ederim buradan. Çok iyi oldu. Elimizin altında olması, çok şeyin olması, hemen ulaşabileceğimiz şekilde olması gayet iyi” diyerek düşüncelerini söyledi.