Anadolu Üniversitesi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne özel olarak "Engelsiz Türk Halk Müziği Korosu 40. Yıl" konseri düzenlendi.

Anadolu Üniversitesi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne özel olarak "Engelsiz Türk Halk Müziği Korosu 40. Yıl" konseri düzenlendi.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi tarafından düzenlenen Engelsiz Türk Halk Müziği Korosu 40. Yıl konseri, Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Salon 2016’da müzikseverlerle buluştu. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne özel konseri Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Demirci, Açıköğretim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Kaya başta olmak üzere çok akademisyen ve öğrenci takip etti.

“Engelli bireylerin eğitimi için birçok uygulamayı başarıyla hayata geçirmiş bir üniversitesiyiz”

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, konuşmasında Anadolu Üniversitesinin engelli bireylerin eğitiminde öncü bir kurum olduğunun altını çizerek, “Anadolu Üniversitesi olarak ülkemizdeki yükseköğretim hizmetlerini yaygınlaştırmak amacıyla açık ve uzaktan eğitim ile 1982 yılında başladığımız eğitim yolculuğunda 40’ıncı yılımızdayız. Milyonların hayalini sunduğu eğitim öğretim hizmetiyle gerçeğe dönüştüren Açıköğretim Sistemimiz, engelli bireylerimizin eğitimi için dünya yükseköğretimine örnek olacak birçok çalışmayı başarıyla hayata geçirmiş ve bugüne kadar 90 bin öğrencinin yükseköğretim hayallerine ortak olmuştur” dedi.

“Engelli öğrencilerimizi yükseköğretime teşvik etmek için birçok çalışma yürütüyoruz”

Rektör Erdal, “Engelli öğrenci mezun sayımız 35 bine ulaştı. Aramızda engel yok sloganıyla hareket eden Açıköğretim Sistemi, hayata geçirdiği Engelli Öğrenci Destek Birimi çatısı altında özel gereksinimli öğrencilerin sorunlarını çözüme kavuşturmak amacıyla öğrenciler, aileler ve ilgili STK temsilcileri ile toplantılar ve çalıştaylar gerçekleştirerek kendisini sürekli yeniliyor. Hizmet kalitesini en yüksekte tutmak için sürekli güncelleme çalışmaları yürütüyor. Bugüne kadar gerçekleştirilen tüm bu değerli çalışmalara ve 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle düzenlediğimiz bu etkinliğe katkı sunan herkese Anadolu Üniversitesi adına teşekkür ediyorum. Hayatı bir arada sevinçle yaşamak için aramızda hiçbir engel yok” dedi.

Ödüller sahiplerini buldu

Açılış konuşmasının ardından “Değişen Hayatlar” kısa film yarışması ve “Yaşamboyu Öğrenmede Engelli Bireyler” öykü yarışması ödül töreni geçekleştirildi. Açıköğretim Sistemi’nin 40’ıncı yılı çerçevesinde “Değişen Hayatlar” temasıyla düzenlenen kısa film yarışmasında ödül alan Berat Gezer, Halil İbrahim Özcan ve Selen Salman olurken; “Yaşamboyu Öğrenmede Engelli Bireyler” konulu öykü yarışmasında ödül alan isimler Uğur Hande Tunçdemir, Ceren Konak, Candan Bardakçıoğlu ve Zeynep Irmak oldu. Öğrencilere ödüllerini Rektör Erdal takdim etti.

Koro 40’ıncı yıla özel sahne aldı

Ödül töreninin ardından Açıköğretim Sistemi Engelsiz Türk Halk Müziği Korosu müzikseverlerle buluştu. Kuruluşundan beri 7’inci kez sahne alan ve şefliğini Öğr. Gör. Erdal Uludağ’ın yaptığı Engelsiz Türk Halk Müziği Korosu, dinleyicilere türkü ziyafeti yaşattı. Konserin sonunda ise Açıköğretim Sistemi Engelsiz Türk Halk Müziği korosuna fidan bağışı sertifikaları Rektör Erdal, Rektör Yardımcısı Demirci ve Açıköğretim Fakültesi Dekanı Kaya tarafından takdim edildi. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne özel konser toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.