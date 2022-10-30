Trabzon’da özel gereksinimi bireylerin toplu taşıma araçlarını kullanırken sorun yaşamamaları için hazırlanan “Engelsiz Trabzon” mobil uygulaması hayata geçirildi. Trabzon Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Savaş Yol, uygulamayla birlikte özgürce yolculuk yapabildiklerini söyledi.

Trabzon’da özel gereksinimi bireylerin toplu taşıma araçlarını kullanırken sorun yaşamamaları için hazırlanan “Engelsiz Trabzon” mobil uygulaması hayata geçirildi. Trabzon Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Savaş Yol, uygulamayla birlikte özgürce yolculuk yapabildiklerini söyledi.

Geçtiğimiz günlerde lansmanı yapılan Trabzon’da özel gereksinimle bireylerin toplu taşıma araçlarını kullanırken sorun yaşamamaları için hazırlanan “Engelsiz Trabzon” mobil uygulaması hayata geçirildi.

Yapılan uygulama ile ilgili bilgiler veren Trabzon Ulaşım A.Ş (TULAŞ) Genel Müdürü Samet Ali Yıldız, yaklaşık bir yıldır üzerine çalıştıkları bir uygulama olduğunu belirterek "Trabzon Kent Konseyi Engelliler Meclisinin, başkanımız Murat Zorluoğlu’nu ziyaretleri sırasında ulaşımda yaşadıkları problemleri, çözüm önerilerini ve isteklerini bize iletmesinden sonra başkanımızın talimatıyla biz bu projeye başladık. Proje sırasında gurur duyduğumuz 10’dan fazla engelli dernekleriyle, ilgili muhataplarıyla görüşmeler yaptık. Anketler yaptık. Trabzon’da şuanda 7 Bin 500 civarında engelli kart kullanıcısı var. Bunlardan 2 Bin 500’ü aktif olarak otobüslerimizi kullanmakta. Bizim bu uygulamayla ulaşmaya çalıştığımız hedef ve şirketimizin ana gayelerinden biri , engelli bireylerin aynı kolaylıkla, aynı şartlarda toplu taşıma araçlarından faydalanmasını sağlamak. Uygulamamız bu ayın başında hayata geçti" dedi.

"Çok olumlu geri dönüşler alıyoruz"

Proje aşamasının her anında engelli bireylerle birlikte olduklarını belirten Yıldız, "Projenin gerekliliklerini ortaya koyarken onların sorunlarını dinledik. Sorunları ortaya koyduktan sonra sorun noktalarını en kısa ve en verimli bir şekilde bir araya getirmek için biz bu projeyi hayata geçirdik. Engelli vatandaşlarımızdan da çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Onların herhangi bir bireye ihtiyaç duymadan toplu taşıma faaliyetlerini tamamıyla gerçekleştirmesini sağlamayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.

"Şoför arkadaşlarımız zaten engellilere karşı hassasiyetleri var"

Şoför arkadaşların zaten engelli vatandaşlarımıza karşı hassasiyetleri bulunduğunu belirten Yıldız, "Bu projeyle beraber onları da bilgilendirdik ve eğittik. Uygulamanın amaçlarından bir tanesi engellinin bineceği durağı 3 duruk öncesinden haber veriyoruz. Şoförümüz engelli vatandaşımızı durağa geldiğinde ismiyle beraber bekliyor. Onu otobüsü alıyor. Daha sonra seyahat esnasından engelli vatandaşımız uygulama üzerinden ineceği durağı beyan ediyor. İneceği durağa 3 durak kala şoförümüze tekrar hatırlatma mesajı gönderiyoruz. Bu konudaki hassasiyetini ve farkındalığı da arttırıyoruz" dedi.

"Refakatçi uygulaması Türkiye’de ilk"

Uygulamanın Türkiye’de ilk olan kısmının refakatçi uygulaması olduğunu belirten Genel Müdür Samet Ali Yıldız, "Sadece engellilere dönük bir uygulama değil. Aynı zamanda onların refakatçilerine dönükte bir uygulama. Refakatçilerimizin anlık sanal ortamdan konumlarını ve gittikleri yerleri takip edebiliyorlar. Ulaşım süreçlerini canlı olarak takip edebiliyorlar. Aynı zamanda engelli bireyin talep etmesi doğrultusunda bizlere uygulama üzerinden engellinin iniş yapacağı durağın, nereden bineceğini de beyan ediyorlar" diye konuştu.

"Özgürce seyahat edebiliyoruz"

Trabzon Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Savaş Yol ise Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve TULAŞ’la beraber bir yıldır proje üzerinde çalıştıklarını belirterek "Her şeyden itibaren ben bir görme engelliyim. Uygulamayı bizzat kendim kullanıyorum. Diğer engelli arkadaşlarımda kullanıyor. Güzel geri dönüşler alıyoruz. Uygulama bize Belediye’ye ait ulaşım araçlarına binişlerimizde ve inişlerimizde çok yardımcı oluyor. Geri dönüşlerle beraber daha iyi bir hale geleceğine inanıyorum. Daha önce ben durakta otobüs beklerken ya etrafımdakine otobüsü soracaktım veya otobüse bindiğimiz zaman şoföre nereye gittiğini soracaktım. İneceğim durak burası mı diyecektim ama şimdi onlara gerek duymuyorum kendimiz özgürce yolculuk yapabiliyoruz. Çünkü uygulama bize gelen otobüsü, bineceğimiz durağı, ineceğimiz yeri hepsini bildirim şeklinde veriyor. Refakatçı desteğini de uygulamadan alıyoruz. Bize çok büyük kolaylık sağlıyor" ifadelerini kullandı.