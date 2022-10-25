Trabzon’da görme engelli bireylerin toplu taşıma araçlarını kullanırken sorun yaşamamaları için kullanıma sunulan “Engelsiz Trabzon” mobil uygulamasının tanıtım toplantısı bugün yapıldı.

Trabzon’da görme engelli bireylerin toplu taşıma araçlarını kullanırken sorun yaşamamaları için kullanıma sunulan “Engelsiz Trabzon” mobil uygulamasının tanıtım toplantısı bugün yapıldı.

Toplantıya Büyükşehir Başkanı Murat Zorluoğlu, Genel Sekreter Ahmet Adanur, TULAŞ Genel Müdürü Samet Ali Yıldız, Trabzon Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Savaş Yol ve daire amirleri katıldı.

Bütün çalışmalarında teknolojiden maksimum faydalanmaya çalıştıklarını da dile getiren Başkan Zorluoğlu, "Bilhassa görme engelli kardeşlerimizin bizim otobüslerimizden çok daha rahat, mümkün olabilirse tek başına toplu ulaşımı kullanmasını sağlayacak bir yazılım ortaya koydular. Uzunca bir süredir TULAŞ Genel Müdürlüğümüz bunun üzerinde çalıştı. Bunu yaparken de ilimizdeki engelli dernekleriyle birlikte çalıştık. Tamamen onların ihtiyaçları aşama aşama belirlenerek uygulamaya aldık. Bu bize özgü, bizim arkadaşların gerçekleştirdiği bir uygulama. Güzel sonuçlar alıyoruz. Özellikle görme engelli kardeşlerimizin oluşturduğu sivil toplum kuruluşları ile iş birliğinde yapıldı. Çalışmalarımız devam edecek” ifadelerini kullandı.

TULAŞ Genel Müdürü Yıldız uygulamayı anlattı

Başkan Zorluoğlu’nun açıklamalarının ardından Trabzon Ulaşım A.Ş. (TULAŞ) Genel Müdürü Samet Ali Yıldız, ilk olarak TULAŞ hakkında bilgi verdikten sonra “Engelsiz Trabzon” uygulamasını tanıttı. Projenin temel amacının görme engelli bireylerin toplu taşıma araçlarını daha rahat kullanımı olduğunu belirten Yıldız “Engelli bireylerin destek almadan durak bilgilerini almaları, istedikleri durakta araçlara binmeleri, sürücülerin otobüse biniş esnasında engelli bireylere destek olması. Engelli kullanıcıların refakatçiye ihtiyaç duymadan seyahatlerini gerçekleştirmesi, TİKOM bağlantısı ile refakatçi uygulama ile engelli kullanıcılar daha güvenli seyahat edecektir. Engelli kullanıcıları, rutin hayatlarının dışında yeni rotalar için teşvik etmeyi amaçladık. 2500’ün üzerinde engelli kullanıcılarımız var. Biz 2 binden fazla engelli bireyin uygulamadan yararlanmasını öngörüyoruz" dedi.

Sanal refakatçi uygulaması Türkiye’de ilk

“Geliştirme aşamasında 100’den fazla engelli birey ile bire bir görüşme yapıldı" diyen Yıldız" 10’dan fazla toplantı gerçekleştirdik. Proje sürecinde talepler, durağın kalabalık olması gibi durumlarda istenilen araca binilmesini sağlanmalıdır. Yolculuğa başladıktan sonra iniş olan durağın anlık olarak takip edilmesi gerekmektedir. Trabzon Ulaşım Mobil uygulamasında yer alan sefer saatleri alanı, görme engelliler vatandaşlar için uygun değildi. İnilecek durak bilinse dahi bazı durumlarda iniş yapılamamaktadır. Engellilerimiz, refakatçiler olmadan da güvenli seyahat edebilmelidir. Ek donanım yatırımı yapılmadan görme engelli vatandaşlar için toplu ulaşıma mobil uygulaması geliştirildi. Yolculuk esnasında anlık olarak duraklar uygulama üzerinden takip edilebilmekte ve iniş öncesi yolcu uyarılmaktadır. Sefer saatleri alanı az gören ve total görme engelli olan vatandaşlar için özel renk ve fontlar seçilerek oluşturuldu. Mobil uygulama üzerinden aracın şoförüne engelli vatandaşın biniş yapacağı ile ilgili bilgilendirilmekte. İniş durağına gelmeden önce araç sürücüsü uyarılmaktadır. Otobüs sürücüsüne engelli yolcunun beklediği durak bilgisi gönderilmektedir. Engelli yolcunun inmek istediği durak bilgisi sürücüye gönderilmektedir. Uygulama sadece engelli bireylere özgü bir uygulama. Bunun temel sebebi farkındalığın arttırılması, engelli bireylere dönük daha sonra yapılacak akıllı şehirler uygulamasının önünü açmak için yapılıyor Engelli bireyler uygulamaya girdiğinde en yakın duraklar sıralanıyor. Burada az gören vatandaşların akademik çalışmalarda en rahat seçtikleri renkler olduğu için sarı ve siyah tercih edildi" diye konuştu.

Genel Müdür Yıldız, ayrıca ‘Sanal Refakatçi’ uygulamasının Türkiye’de ilk olduğunu sözlerine ekledi.

Başkan Zorluoğlu’na teşekkür ettiler

Trabzon Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Savaş Yol ise Büyükşehir Belediyesinin engellilere yönelik çalışmalarından memnuniyet duyduklarını belirterek, “Başkanımız engellilerin Trabzon’da yaşadığı sorunları öğrendikten sonra birçok hizmeti hayata geçirdi. Sayın Başkanımızın en büyük özelliği tüm projeleri istişare ile yapması. Biz ne yaptıysak, hepsini Başkanımızla beraber yaptık. Bizim yaptığımız uygulamaya benzer hiçbir uygulama yok. Hatta ‘bu uygulamayı Türkiye geneline yayar mısınız’ diye geri dönüşler alıyoruz. İnşallah bu da olacaktır. Ben ‘Engelsiz Trabzon’ mobil uygulamasını kullanıyorum. Kullanan arkadaşlarım da çok memnunlar. Engellilere gösterdiği özel ilgili nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyoruz” dedi.