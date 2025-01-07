Ordu’nun Altınordu ilçesinde ikamet eden ve tekerlekli sandalye ile hayatını sürdüren 90 yaşındaki Yılmaz Doğan, gençliğinde gittiği Boztepe’yi yıllar sonra Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Engelsiz Ordu Taksi’ hizmeti ile görebilme imkanına kavuştu.

Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Ordu Taksi hizmeti, engelli ve yaşlı vatandaşların kamu kurum ve kuruşları başta olmak üzere çeşitli işlerinin tamamlanması için yardımcı oluyor. Kimi hastaneye, kimi spora, kimi sınava, kimi ise bankaya gitmek için Büyükşehir Belediyesi’ne talepte bulunarak ihtiyaçlarını kolayca giderebiliyor.

Bu hizmetten yararlanmak Doğan ailesi, en son gençliğinde Boztepe’ye giden, 45 yaşından bu yana tekerlekli sandalye ile hayatını devam ettiren babalarının yıllar sonra tekrar burayı görmesi için talepte bulundu. Talebe kayıtsız kalmayan Büyükşehir Belediyesi, 90 yaşındaki Yılmaz amca için harekete geçti. Engelsiz Ordu Taksi ile evinden alınan Doğan ailesi, Ordu turizminin gözde mekanlarından biri olan Boztepe’ye götürüldü. Doğan ailesi Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin eşliğinde bir süre Boztepe turu yaparak hatıralarını tazeledi, özlem giderdi.

Yıllar sonra Ordu’nun simgesi Boztepe’yi gören Yılmaz Doğan, en son gençliğinde Boztepe’ye geldiğini ifade ederek, hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı. Yılmaz Doğan’ın ailesi, taleplerinin kabul edilerek Engelsiz Ordu Taksi hizmeti ile Boztepe’yi tekrar görme fırsatı yakaladıkları için Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ettiler.

Öte yandan bu hizmetten yararlanmak isteyenler Ordu Büyükşehir Belediyesi ile irtibata geçerek başvuruda bulunabiliyor.