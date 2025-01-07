Kocaeli’de hayata geçirilen "engelsiz taksi" hizmetinden 2024’te 38 bin kişi faydalandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından tekerlekli sandalye kullanmak durumunda olan vatandaşlara engelsiz taksi ile ulaşım hizmeti sağlanıyor. Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü tarafından Kocaeli genelinde hizmet veren ve randevulu sitem ile çalışan engelsiz taksi, tekerlekli sandalyede olan vatandaşlara hizmet veriyor. Engelsiz taksi ile vatandaş istediği yerden alınarak, hastaneye, diyaliz merkezine, fizik tedavi merkezine ya da okula götürülüyor.

Proje, 2024 yılında da tüm engelleri kaldırdı. Bu önemli proje ile 2024’te 38 bin kişiye ulaşıldı.