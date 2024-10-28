Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi uzmanlarından aktif olarak eğitim alan engelli bireyler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı anlamlı bir etkinlikle kutladı. Engelli bireyler ve aileleri, Alanya Belediyesi Macera Parkı’nda bir araya gelerek bayram coşkusunu paylaştı ve çeşitli aktivitelerle keyifli vakit geçirdi.

Etkinliklere katılan Alanya Belediye Başkan Danışmanı Faruk Konukçu açıklamalarda bulunarak Anayasa’nın 2. maddesine atıfta bulundu. Konukçu, Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir” ifadesinin, aslında bugün kutladığımız Cumhuriyetimizin her bireyin eşit hak ve fırsatlara sahip olduğunu ve yerel yönetiminde bu sosyal devlet anlayışı hareket etme görevini olduğunu belirtti. Engelli bireyler ve aileleriyle bir araya gelerek gerçekleştirilen etkinliğin, bu sosyal devlet ilkesinin bir somut örneği olduğunu belirten Konukçu, Alanya Belediyesi’nin engelli bireylerin toplumsal yaşama aktif katılımlarını desteklemek için attığı adımların önemine dikkat çekti ve “Onların sosyal entegrasyonlarına katkı sağlamak bizim için büyük bir sorumluluktur” dedi.

Konukçu, Cumhuriyetin değerlerine sahip çıkmanın ve toplumsal dayanışmanın önemine vurgulayarak, “Hep birlikte, herkesin eşit bir şekilde Cumhuriyetimizin değerlerini yaşatması gerektiğinin bilinciyle, bu yolda ilerlemeye devam edeceğiz” dedi.

“Yaşasın Cumhuriyet”

Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi uzmanları eşliğinde Macera Parkı’ndaki ip parkuru ve tırmanma duvarı gibi zorlu ve eğlenceli aktivitelerde gerçekleştirildi. Bu deneyimler, fiziksel becerilerini geliştirirken, sosyal katılımı güçlendiren bir ortam sundu. Doğa sporları ile desteklenen etkinlikler, bireylerin özgüvenlerini artırarak yeni deneyimler kazanmalarını sağladı. Etkinliğe katılan engelli birey ve yakınları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın coşkusunu açtıkları ‘’Yaşasın Cumhuriyet’’ pankartı ile kutladılar.