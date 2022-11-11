Mersin Büyükşehir Belediyesince talep üzerine kısa süre önce hayata geçirilen Engelsiz Mutfak Atölyesi’nde, her gün 8 özel gereksinimli birey, günün menüsünü hazırlamak üzere öğretici şefleri eşliğinde tüm becerilerini ortaya döküyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesine bağlı Engelsiz Yaşam Merkezi Engelliler Şube Müdürü Abdullah Gerboğa, hayata geçirilen faaliyet hakkında, “Engelsiz Mutfak Atölyesi’nde özel aşçılarımızı ağırlıyoruz. Yeni başlayan bir hizmetimiz. Burada özel bireylerimizin hem sosyal beceri kazanmalarını hem de kendi başlarına kaldıkları zaman kendi yiyeceklerini hazırlayabilecekleri bir atölye oluşturduk. Çok eğlenceli geçiyor, çok da talep var. Öğrencilerimiz burada, şef aşçımız eşliğinde yemek yapmayı öğreniyorlar. Mersin’e özel aşçılar yetiştiriyoruz” dedi.

Özel aşçılara usta öğreticilik yapan ve her gün 8’er kişiden oluşan gruplarla yemek yapmaktan büyük keyif aldığını ifade eden Durdu Gürbüz, “El becerileri hızla gelişiyor. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Özel çocuklarımızın ne kadar yetenekli olduklarını görüyorum. Her gün farklı bir yeteneklerini keşfediyorum. Farklı menüler çıkartıyoruz. Yıllardır çok aşçı yetiştirdim. Ama burada aldığım keyfi hiçbir yerde almadım” diye konuştu.

Özel aşçılar da atölyedeki memnuniyetlerini, tatlı sözlerle dile getirdi. Hatta yeteneklerini sergileyip MasterChef’e katılmak istediğini söyleyen iddialı aşçılar da oldu. Bu aşçılardan Selçuk Yağmur, “Bugünkü menümüz yayla çorbası ve cupcake. Burada olmaktan çok mutluyum. Hocamızı da çok seviyorum. İddialıyım, MasterChef’e katılmak istiyorum” ifadelerini kullanırken, özel aşçılardan Pınar Sosa, “Kek yapıyoruz, mutluyum. Burayı çok seviyorum” dedi.