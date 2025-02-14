Alanya Belediyesi Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi bünyesindeki Engelsiz Mutfak Atölyesi, eğlenceli ve lezzetli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Engelli bireyler, uzman diyetisyen rehberliğinde ıslak kek yaparak hem yeni beceriler kazandı hem de keyifli vakit geçirdi.

Alanya Belediyesi Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi tarafından, engelli bireylerin sosyal yaşamda daha aktif ve bağımsız olmalarını sağlamak amacıyla yürüttüğü Engelsiz Mutfak Atölyesi Projesi kapsamında anlamlı bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte, engelli bireyler uzman diyetisyen rehberliğinde gerçekleştirilen ıslak kek yapım atölyesinde bir araya geldi. Katılımcılar, mutfakta geçirdikleri vakit boyunca hem yeni beceriler kazandılar hem de bir arada eğlenerek keyifli anlar yaşadılar.

"Özgüvenlerini arttırmayı hedefliyoruz’’

Engelli bireyler, atölyede ıslak kekin yapım aşamalarını öğrenerek pratik kazandılar ve sonunda hazırladıkları lezzetleri aileleriyle birlikte tatma fırsatı buldular. Bu özel gün, katılımcılar için sadece bir tatlı yapma deneyimi değil, aynı zamanda başarma duygusunu yaşadıkları bir öğrenme süreci oldu. Etkinliğin amacıyla ilgili bilgi veren Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüseyin Doğan, "Engelsiz Mutfak Projesi ile engelli bireylerin günlük yaşam becerilerini geliştirmeyi, özgüvenlerini artırmayı ve topluma entegrasyonlarını sağlamayı hedefliyoruz" dedi.