Odunpazarı Belediyesi, Yenikent Mahallesi Seramik Park’ta bulunan Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi aracılığıyla özel bireylerin sanata erişimini desteklemeye devam ediyor. Merkez, son olarak öğrencilerini Odunpazarı Belediye Tiyatrosu’nun sahnelediği "Enos ve İO: Farklılıklar Gezegeni" adlı tiyatro oyununa götürerek onların sanata olan ilgilerini artırmayı ve çeşitli becerilerini geliştirmeyi hedefledi.

Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi, zihinsel, otizm, görme, bedensel ve işitme engelli bireylerin sosyalleşmesi, kaynaşması, bireysel becerilerini ve özgüvenlerini geliştirmesi amacıyla çeşitli atölye ve etkinlikler düzenliyor. Merkezde; atölye çalışmaları, spor, müzik, ritim, dans, günlük yaşam becerileri, kütüphane, mutfak, kafe, oyun odası, tamir atölyesi, kuaför, değerler eğitimi, engelsiz park ve amfi tiyatro gibi alanlar bulunuyor. Bu kapsamlı imkanlar sayesinde özel bireyler, hem sanatsal faaliyetlere katılıyor hem de sosyal hayata daha aktif bir şekilde dahil oluyor. Merkez, düzenlediği etkinliklerle bireylerin dikkat, algılama, dinleme, konuşma ve iletişim kurma becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor. Son olarak, öğrencilerini "Enos ve İO: Farklılıklar Gezegeni" adlı tiyatro oyununa götüren merkez, onların sanata olan ilgilerini pekiştirdi. Hasan Polatkan Kültür Merkezi’nde ücretsiz olarak sahnelenen oyun, çocuklar ve veliler tarafından büyük ilgi gördü. Renkli sahne dekorları ve eğlenceli karakterlerle dolu gösteri, minik izleyicilere farklılıkların değerini ve birlikte yaşamanın güzelliklerini eğlenceli bir dille anlattı.

Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi, düzenlediği bu tür etkinliklerle özel bireylerin sanata erişimini kolaylaştırırken, onların sosyal ve bireysel gelişimlerine de önemli katkılar sunuyor.