Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesindeki Efeler Gençlik Kampı’nda düzenlenen Engelsiz Gençlik Kampı etkinliğinde Aydın ve Erzurum’dan gelen 150 özel genç gönüllerince eğlendi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesindeki Efeler Gençlik Kampı’nda düzenlenen Engelsiz Gençlik Kampı etkinliğinde Aydın ve Erzurum’dan gelen 150 özel genç gönüllerince eğlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen ve özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin akranlarıyla birlikte toplumsal hayatın içinde olabilmeleri amacıyla düzenlenen "Engelsiz Gençlik Kampı" bu yıl da Efeler Gençlik Kampı’nda gerçekleştirildi. Engelsiz Gençlik Kampı’na Aydın ve Erzurum illerinden gelen toplam 150 kişi katılırken, yaşıtlarıyla sosyal ve kültürel faaliyetlere katılan özel gençler, etkinlik boyunca gönüllerince eğlendi.

Etkinlik ile ilgili Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Gençlik ve Spor Bakanlığının her yıl düzenli olarak özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin sosyal ve kültürel aktiviteler yoluyla akranlarıyla birlikte toplumsal hayatın içinde olabilmeleri amacıyla 28-31 Ekim 2022 tarihleri arasında düzenlenen Engelsiz Gençlik Kampı Efeler Gençlik Kampı’nda gerçekleştirildi. Engelsiz Gençlik Kampı’na Aydın ve Erzurum illerinden gelen toplam 150 kişi katılım sağladı. Kamp süresince bireylerimizin etkin ve verimli vakit geçirebilmeleri için atölye çalışmaları, sanatsal ve sportif faaliyetler gerçekleştirildi. Dev Türk bayrağının bulunduğu amfi alanına giren gençler ve askerler, Kuşadası İlçe Jandarma askerlerinin marşlarıyla yürüdü. Gençlik Liderlerin kına tepsilerini taşıdığı yürüyüş, asker selamlayışı ile sona erdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunduğu programda Gençlik Liderleri ve askerler gençlerin eline kınalar yaktı. Duygusal anlar yaşayan aileler, asker kınası yakılmış çocuklarıyla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi” ifadeleri yer aldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen Engelsiz Gençlik Kamplarının gençlerin sosyalleşmeleri ve gelişimleri açısından büyük önem taşıdığını belirten Aydın Engelli Derneği Başkanı Yücel Balkım ise “Bu süreçte gençlerimize desteklerini esirgemen Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu’na, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın güler yüzlü kamp yönetimine, grup liderlerine teşekkür ediyorum. Engelsiz Gençlik Kampı’ndan çok memnun kaldık” dedi.