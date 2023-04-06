Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu Belediyesi tarafından hizmete açılan Engelsiz Kafe’de özel çocuklar ve aileleri ile birlikte orucunu açtı.

Teravih namazına kadar burada kalan ve özel çocuklarla uzun süre sohbet eden Başkan Köse, "Özenle hazırlanan çok güzel bir iftar programı oldu. Sohbet ettik, kurslarda yaptıkları eserleri gördük. Çok güzel çalışmalar yapmışlar emeklerine sağlık" diye konuştu.

Engelsiz Kafe’den yararlanan ailelerden olumlu tepkiler aldıklarını ifade eden Başkan Elif Köse, "Burayı açma nedenimiz, özel çocuklarımızın sosyalleşmesi, normal hayata adapte olmaları, değişik kurslar ile el becerilerini geliştirmeleriydi. Şu ana kadar gördüklerimiz yapılan hizmetin ne kadar da doğru olduğunu gösteriyor ve bu bizi ziyadesi ile mutlu ediyor" dedi.

Çocuklar ve aileleri ile tek tek ilgilenen Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, talepleri de yine kendisi not alarak, az da olsa kalan ihtiyaçların kısa sürede giderileceğini ve Kafe’yi sık sık ziyaret edeceğini belirtti.