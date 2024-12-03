Selçuk Belediyesinin yeni sosyal belediyecilik projesi olan Engelsiz Kafe hizmete girdi. Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, “Burası engel tanımaz çocukların ve daha da önemlisi engel tanımaz bireylerin. Hepimiz sahip çıkalım, büyüsün” dedi.

Selçuk Belediyesi önemli bir projeye imza atarak yeni sosyal belediyecilik projesi olan Engelsiz Kafe’yi vatandaşlarının hizmetine açtı. Tüm Selçuk’a hitap edecek olan kafenin engelli bireylerin istihdamına da katkı sunacağı ifade edildi. Engelsiz çocukların ve ailelerinin yoğun ilgi gösterdiği açılışta, Engelsiz Yaşam Merkezi kursiyerlerinin yaptığı el emeği ürünler de satışa sunuldu.

SEGEM-DER’in kurucu başkanı olduğundan bu yana engel tanımaz çocuklar ve bireylerle çalıştığını hatırlatan Başkan Ceritoğlu Sengel, SEGEM-DER Başkanı Birgül Gönül ile dayanışma halinde engelsiz bireyler için çalıştıklarını belirtti. 18 yaşını doldurmuş engel tanımaz gençlerin hayatına katkı sunmak için Engelsiz Yaşam Merkezi’nde düzenlenen kurslardan çok iyi dönüş aldıklarını kaydeden Başkan Ceritoğlu Sengel; “Engel tanımaz bütün vatandaşlarımızın ailesi ile görüşmelerimize devam ederken aslında çok uzun zamandan beri benim hayalini kurduğum ve de 18 yaşını dolduran yaşam mücadelesi vermesi, sosyal hayatın içine girmesi gereken, evlere kapatılmak şöyle dursun tam aksine sokaklarda sosyalleşmesi gereken ve yaşamın her noktasını eşit şartlarda, herkes gibi yaşamaya devam edilebilecek bir ortamı oluşturmak istiyorduk. İşte o yüzden Kadın Dayanışma ve Engelsiz Yaşam Merkezi’ni kurduğumuzda kurslar açtık. Ritim kursları, el sanatları kursları derken engelsiz çocuklarımızın çantalar, kırlentler derken birçok güzel iş çıkardığını gördük ve bu ürünleri satın aldık. Biz, bir nebze olsun katkı sunmanın keyfini yaşarken, engelsiz çocuklarımız bir şeyleri başarmış olmanın mutluluğunu yaşadı. Onların da mutluluğu artsın istedik. O yüzden bu şekilde başladığımız serüvene başka bir şey katmalıydık. Artık kuşun kendi kanatlarıyla uçması gerekiyordu. O kuşun uçması için kendilerine ait bir mekanın olması gerekiyordu” dedi.

"Hep birlikte sahip çıkalım"

Engelsiz Kafe’nin Selçuk’un sahip çıkması ile büyüyeceğini ve engelsiz bireylerin güçleneceğini belirten Başkan Ceritoğlu Sengel; “Engelsiz Kafemiz küçük bir yer ama sizlerin bu alana sahip çıkması engelsiz arkadaşlarımıza destek olacak. 18 yaşını doldurmuş engelsiz arkadaşlarımız çalışacak. Onların kendi durumlarına göre farklı olarak çalışma saatleri ayarlanacak. O çalışma saatleri dahilinde nöbet usulü ve yevmiye ile burada çalışacaklar. Mekan engel tanımaz çocukların ve daha da önemlisi engel tanımaz bireylerin. Hepimiz sahip çıkalım, büyüsün. Engelleri beraber aşacağız. Biz engelleri beraber aşmanın ne demek olduğunu, Selçuk’un ve Selçuk Belediyesi’nin ne kadar büyük bir aile olduğunu 10 günden beri birlikte yaşıyoruz. Dimdik durarak, yan yana durarak engellerin nasıl aşılabileceğini gösteriyoruz. Sıra hep birlikte engelsiz çocuklarımız için yan yana durmada. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Öte yandan Başkan Ceritoğlu Sengel’in konuşmasının ardından Engelsiz Kafe açılışı müzik gösterisi ile devam etti. Engelsiz Kafe, Pazar günü hariç her gün 12.00- 18.00 saatleri arasından Eşitlik Birimi Kadın Dayanışma ve Engelsiz Yaşam Merkezi yanında hizmet verecek.